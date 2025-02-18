الثقافة: خصم 20% على أعمال صلاح جاهين وإدراج اسمه في "عاش هنا" و"حكاية شارع"

تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصومات تصل إلى 20% على الأعمال الكاملة للشاعر الكبير صلاح جاهين، بداية من اليوم ولمدة أسبوع، في كافة منافذ بيع الكتب الخاصة بالهيئة، وذلك ضمن احتفاء الوزارة بالراحل من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها، في إطار حرصها على تكريم رموز الابداع المصري الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية، كما تشارك الهيئة بإصدارات صلاح جاهين في معرض الكتب، المقرر تنظيمه بالأوبرا على هامش الاحتفاء به.

ويأتي في إطار برنامج فعاليات الاحتفاء بـ “عمنا … صلاح جاهين”، الذي تنظمه وزارة الثقافة يوم 19 فبراير الجاري على مستوى الجمهورية، ضمن برنامجها للاحتفاء بالرموز المصرية في كافة مجالات الفنون والآداب.

وكانت الهيئة قد أعادت مؤخرًا طبع الأعمال الكاملة للشاعر صلاح جاهين، والتي تضم: “مقالات ساخرة”، و”مسرح العرائس”، و”الأعمال المسرحية”، و”منوعات غنائية”، و”الفوازير”، و”الدواوين الشعرية”، و”هو وهي”.

معرض كاريكاتير عمنا صلاح جاهين

ويفتتح قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، برئاسة الفنان مصطفى الشيخ، في السادسة مساء 19 فبراير، معرض كاريكاتير بعنوان “عمنا.. صلاح جاهين”، يضم رسومات أصلية ونادرة من أعمال الفنان صلاح جاهين، إلى جانب مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية لجاهين بريشة كوكبة من فناني الكاريكاتير من مصر وعدة دول، وذلك بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري.

إدراج اسمه في مشروعي “عاش هنا” و"حكاية شارع"

ويسلط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الضوء خلال منصاته الإلكترونية على إدراج اسم الفنان الكبير صلاح جاهين ضمن مشروعي “عاش هنا” و”حكاية شارع”، اللذين أطلقهما الجهاز للتوثيق للشخصيات التي أثرت الحياة المصرية بإبداعاتها في شتى المجالات، وذلك من خلال وضع لوحة “عاش هنا” على المنزل الذي كان يقطن به المبدع صلاح جاهين وشهد إنجازاته الفكرية والإبداعية، ولوحة “حكاية شارع” باسم الشاعر صلاح جاهين على الشارع الذي يحمل اسمه، والتي يستطيع المارة مسح رمز QR الموجود على اللوحة من خلال الهواتف الذكية للدخول إلى موقع “عاش هنا”.

أوبريت الليلة الكبيرة

ويقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، عرضًا خاصًا لأوبريت “الليلة الكبيرة”، بأشعار صلاح جاهين، وذلك على مسرح القاهرة للعرائس في السابعة مساء 19 فبراير.

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