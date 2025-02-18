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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شاهد بوسترات أبطال "حسبة عمري"

مسلسل حسبة عمري،
مسلسل حسبة عمري، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت منصة watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوسترات أبطال مسلسل “حسبة عمري” بطولة النجمة روجينا، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

بوسترات أبطال مسلسل حسبة عمري 

وتضمنت البوسترات كل من النجمة روجينا، الفنان عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، وعلي الطيب، وغيرهم. 

قصة مسلسل حسبة عمري 

ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية مهمة تخص المرأة، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعد الطلاق، بالإضافة إلى قضايا قانونية.

ويسلط الضوء على "حق الكد والسعاية"، وهو مصطلح إسلامي يهدف لحفظ حقوق المرأة التي ساهمت بجهد كبير في تنمية ثروة زوجها.

ويعرض المسلسل قصة "سوسن" التي تقرر المطالبة بهذا الحق بعد أن يطردها زوجها "فاروق" من المنزل بعد زواج دام لأكثر من 20 عاما، مما يدخلهما في صراع طويل.

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل "حسبة عمرى" بطولة روجينا، محمد رضوان، وعمرو عبد الجليل، وعلى الطيب، ومحمود البزاوي، من تأليف محمود عزت، إخراج مى ممدوح.

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