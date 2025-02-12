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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، قصة وأبطال "حسبة عمري" لـ روجينا

بوستر مسلسل حسبة
بوستر مسلسل حسبة عمري، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تشارك الفنانة روجينا في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "حسبة عمري"، والذي يواصل أبطاله تصوير مشاهده وأحداثه قبل أيام قليلة من انطلاق موسم  رمضان 2025. 

مسلسل حسبة عمري 

مسلسل "حسبة عمري" مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل حسبة عمري 

ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية مهمة تخص المرأة، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعد الطلاق، بالإضافة إلى قضايا قانونية.

ويسلط الضوء على "حق الكد والسعاية"، وهو مصطلح إسلامي يهدف لحفظ حقوق المرأة التي ساهمت بجهد كبير في تنمية ثروة زوجها.

ويعرض المسلسل قصة "سوسن" التي تقرر المطالبة بهذا الحق بعد أن يطردها زوجها "فاروق" من المنزل بعد زواج دام لأكثر من 20 عاما، مما يدخلهما في صراع طويل.

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل "حسبة عمرى" بطولة روجينا، محمد رضوان، وعمرو عبد الجليل، وعلى الطيب، ومحمود البزاوي، من تأليف محمود عزت، إخراج مى ممدوح.

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