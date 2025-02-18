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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري واستعراض القوة بالأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة الأزبكية الي جلسة 24 فبراير الجاري.

وكان قسم شرطة الأزبكية تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بالتشاجر مع آخرين وإطلاق أعيرة نارية في المنطقة من سلاح ناري، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطلًا له معلومات جنائية تشاجر مع آخر بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور، قام خلالها الأول بالتعدي على الأخير وأطلق صوبه عيارًا ناريًّا إلا أن الطلقة لم تصبه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة نارية مما تستخدم  في السلاح الناري.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الأزبكية النيابة العامة

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