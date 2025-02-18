التصديري للملابس الجاهزة يشارك في معرض "Fashion London" بـ 13 شركة

يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق في فعاليات معرض " Source Fashion London " الذي يُعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025 بوفد يضم 13 شركة مصرية رائدة في صناعة الملابس الجاهزة.

يأتي ذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري وبمشاركة السفير المصري لدى بريطانيا.



وأشار المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلي أنه سيتم عرض أحدث تصميمات ومنتجات الأسواق العالمية، وعقد لقاءات ثنائية وعدد من الاجتماعات التي تستهدف زيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة إلي بريطانيا.



وتأتي مشاركة الوفد المصري بدعم من مركز تعزيز الواردات من البلدان النامية (CBI)، مما يعكس الجهود المشتركة لتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وخاصة بريطانيا التي تعد من أهم الأسواق المستوردة للملابس المصرية، وفق المجلس التصديري للملابس.







وقال المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المشاركة في معرض Fashion London تأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الملابس الجاهزة عالية الجودة، ونحن فخورون بالإنجازات التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية، ونسعى لتعزيز هذه النجاحات من خلال بناء شراكات جديدة وتوسيع قاعدة عملائنا في بريطانيا وأوروبا."

يعد معرض "Fashion London" واحدًا من أهم الفعاليات العالمية في صناعة الأزياء، حيث يجمع بين العلامات التجارية الرائدة والمصممين العالميين، مما يتيح فرصة مثالية للشركات المصرية لعرض منتجاتها والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.