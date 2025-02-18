الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رياضة

عقوبات قاسية تنتظر الهلال والرياض بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

كشفت تقارير إعلامية، عن مفاجأة  بشأن العقوبات المرتقبة من جانب لجنة الانضباط والأخلاق، بحق ناديا الهلال والرياض في  الدوري السعودي.

 

ويبدو أن ملف مباراة الهلال والرياض، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي، لن ينتهي بسهولة، إذ أفادت تقارير إعلامية، بأن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تستعد للتحقيق مع مدرب الهلال السعودي  خورخي جيسوس، بسبب ما بدر منه عقب اللقاء.


وقال الإعلامي الرياضي هاني البشر، عبر برنامج “دورينا غير” إن: “عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق لن تقع على إدارة الهلال فقط”.

وأضاف خلال تصريحاته التلفزيونية: “الإدارة الشبابية برئاسة محمد المنجم ستعاقب بعد دخولها لأرضية الملعب وحديثها مع حكم المباراة”.

بيان الهلال ضد التحكيم 

وكان الهلال قد أصدر بيانًا شديد اللهجة ضد الحكم السلفادوري، إيفان بارتون، وتحدث المدرب جيسوس بنبرة غاضبة وناقدة للغاية.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتحقيق مع إداريي الهلال ومدربه جيسوس.

مباراة الشباب والقادسية 

بينما شهدت مباراة الشباب والقادسية احتجاجات غاضبة من إدارة الليث، على قرارات الحكم الفنزويلي أليكسيس هيريرا،عقب الخسارة (3-2)، رغم تقدمهم حتى الدقيقة 83، حيث نزل رئيس النادي محمد المنجم ونائبه محمد الناصر إلى أرضية الملعب.

وتوجه الحكم مباشرة إلى ممر الخروج المؤدي إلى غرفة طاقم التحكيم، إلا أن المنجم والناصر استمرا في التعبير عن غضبهما وتبعا الحكم، حتى باب غرفته، حيث انتظرا لبعض الوقت قبل أن يغادر الأول إلى مكتبه، بينما توجه الناصر إلى غرفة ملابس الفريق.

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الدوري السعودي الهلال السعودي الهلال والرياض الاتحاد السعودي لكرة القدم خورخي جيسوس دوري روشن السعودي

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