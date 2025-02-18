أول تحرك من الاتحاد الإنجليزي في واقعة العنصرية ضد نجم منتخب تونس

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن بدء التحقيق في حادثة العنصرية التي تعرض لها اللاعب التونسي حنبعل المجبري في مباراة فريقه بيرنلي أمام بريستون نورث أند في دوري تشامبيونشيب (الدرجة 2) السبت الماضي.

حنبعل

واقعة العنصرية ضد المجبري

وشهدت مباراة بيرنلي وبريستون التي دارت يوم السبت وانتهت بالتعادل دون أهداف حادثة عنصرية جديدة ضد اللاعبين العرب في ملاعب أوروبا، وكان ضحيتها لاعب منتخب تونس حنبعل المجبري بعد إهانات عنصرية صادرة عن المونتينجري ميلوتين أوسمايتش لاعب بريستون نورث أند.

ومن المنتظر أن يتم توقيع عقوبة قوية على ميلوتين حال ثبوت إدانته من قبل الاتحاد الانجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي.

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