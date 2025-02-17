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الصراع يشتعل بين ليفربول وأرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، عزز ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 25.

 

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ 25 

1- ليفربول 60 نقطة 
2- آرسنال 53 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 47 نقطة 
4- مانشستر سيتي 44 نقطة 
5- بورنموث 43 نقطة 
6- تشيلسي 43 نقطة 
7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة 
8- فولهام 39 نقطة  
9- أستون فيلا 38 نقطة 
10- برايتون 37 نقطة 
11- برينتفورد 34 نقطة 
12- توتنهام هوتسبير 30 نقطة 
13- كريستال بالاس 30 نقطة 
14- إيفرتون 30 نقطة 
15- مانشستر يونايتد 29 نقطة 
16- وست هام يونايتد 27 نقطة 
17- وولفرهامبتون 19 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامبتون 9 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإنجليزي 

برايتون 3-0 تشيلسي 

ليستر سيتي 0-2 أرسنال 

وست هام 0-1 برينتفورد

ساوثهامبتون 1-3 بورنموث 

أستون فيلا 1-1 إيبسويتش تاون 

مانشستر سيتي 4-0 نيوكاسل يونايتد 

فولهام 2-1 نوتينجهام فورست 

كريستال بالاس 1-2 إيفرتون 

ليفربول 2-1 وولفرهامبتون 

توتنهام 1-0 مانشستر يونايتد 

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