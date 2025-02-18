الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

قانوني: السجن المؤبد في انتظار المتهم بتحطيم رادار مراقبة بالقاهرة

رادار، فيتو
رادار، فيتو

شرح المستشار إسماعيل بركة المحامي بالنقض العقوبة المتوقعة على  أحد الأشخاص لقيامه بإحداث تلفيات بأحد رادارات المراقبة بالقاهرة.

وقال المستشار إسماعيل بركة إن التهمة التي يواجهها المتهم هي تخريب منشآت عسكرية وذلك كون الردار يتبع وزارة الداخلية ويكون عقوبتها السجن المؤبد. 

وأشار بركة إلى أن المادة 89 من قانون العقوبات تنص على أن كل من خرب عمدًا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالًا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإحداث تلفيات بأحد رادارات المراقبة بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وقائدها ( تبين عدم حمله رخصة تسيير– مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (عصا خشبية "المستخدمة فى الواقعة")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة تغريمه مخالفة مرورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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وزارة الداخلية رادارات المراقبة النيابة العامة

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