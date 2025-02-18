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رياضة

سلوت يتحدث عن صعوبة مواجهة أستون فيلا وفرص ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي

سلوت
سلوت

 تحدث أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن مواجهة أستون فيلا المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وأشاد آرني سلوت، مدرب ليفربول،  بأستون فيلا ويعتبرهم فريقًا قويًا، موضحًا أن كل مباراة في هذه الفترة من الموسم ستكون صعبة.

 كما أكد سلوت على غياب كودي جاكبو عن مواجهة أستون فيلا، لكنه أشار إلى أن عودته قريبة. 

كما أعلن عن إصابة جو جوميز، التي ستجبره على الغياب لعدة أسابيع، وربما يحتاج إلى عملية جراحية.

وتابع عن أستون فيلا: إنهم يمتلكون لاعبين سريعين للغاية، وهو ما يجعلهم قادرين على التسجيل من هجمات مرتدة. 

واختتم: الفريق يتنافس على كل شيء، بما في ذلك الدوري والكؤوس، ويجب أن يبقى في قمة أدائه دائمًا.

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