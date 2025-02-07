هيئة الدواء: الجرعات الزائدة من أدوية الديجوكسين والثيوفيللين تسبب التسمم

حذرت هيئة الدواء المصرية من الإفراط في جرعات أدوية الديجوكسين والثيوفيللين حيث تحتاج عناية خاصة.​

وأشارت هيئة الدواء المصرية أن هناك فرقا صغيرا بين الجرعة العلاجية والسامة، ويمكن أن تعرض حياة المريض للخطر.​



ونصحت بعدم زيادة الجرعة أو توقف الدواء دون استشارة طبيب.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن دواء الديجوكسين يستخدم لمرضى القلب ودواء الثيوفيللين يستخدم موسع الشعب الهوائية لأمراض الجهاز التنفسي.

فيما حذرت هيئة الدواء المصرية من التوقف عن تناول بعض الأدوية بشكل مفاجئ.

أدوية يجب التوقف تدريجيًّا عن تناولها

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن بعض الأدوية تحتاج إلى التوقف التدريجي تحت إشراف طبيب خاصة الأدوية المتعلقة بالجهاز العصبي المركزي لأنها تسبب أعراض انسحاب شديدة.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه الأدوية منها:

١- مضادات الاكتئاب والذهان

٢- أدوية الضغط والقلب

٣-مشتقات الكورتيزون

٤- العلاجات الهرمونية

٥- أدوية الأرق

٦- الأسبرين في حالة الوقاية من الجلطات

استشارة الطبيب قبل وقف الدواء

ونصحت هيئة الدواء باستشارة الطبيب قبل التوقف عن تناول أي دواء عند الشعور بالتحسن.

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح عند تناول أدوية مضادات الحموضة​ لتحقيق الاستفادة القصوى منها وكذلك عدم حدوث آثار جانبية منها.

فئات عليها الحذر عند تناول أدوية الحموضة

ونصحت هيئة الدواء المصرية السيدات الحوامل أو المرضعات وكذلك المرضى الذين يعانون من مشكلات صحية في الكبد والكلى والقلب بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أدوية مضادات الحموضة.

كما نصحت هيئة الدواء المصرية المرضي الذين يتبعون نظاما قليل الملح، باستشارة الطبيب لأن مضادات الحموضة تحتوي نسبة عالية من الصوديوم.​

الاتصال على الخط الساخن عند ظهور أعراض جانبية

​كما نصحت هيئة الدواء في حالة ظهور أي أعراض جانبية الإتصال على الخط الساخن 15303.

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