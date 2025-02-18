الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025 تنتهي من أعمالها

المهندسة مرجريت صاروفيم
المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
ads

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام  2025، والتي تترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين من الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، ووزارة الثقافة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمجلس القومي للمرأة،والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ولجنة التضامن بمجلس النواب وممثلين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة.

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، بعد انتهاء  مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية من انعقاد اللجان الخاصة باختيار الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة وتصعيد الترشيحات الخاصة بكل محافظة للقائمة النهائية لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية استعدادا لتكريمهن في الاحتفال المركزي الذى يقام في شهر مارس من كل عام.
 
وقامت اللجنة باستعراض 85 قصة كفاح للأمهات ممن تم تصعيدهن بعد انطباق الشروط من إجمالي 755 طلب ترشح، وتصدرت محافظة بنى سويف عدد المتقدمات للاشتراك بالمسابقة  يليها القليوبية، ثم الشرقية، ثم باقى المحافظات، وانتهت اللجنة من أعمالها لاختيار 27 أم مثالية أولي علي مستوي المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي عدد 31 أم مكرمة خلال احتفالية هذا العام.

مسابقة الأم المثالية لعام 2025

وجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025  فى 17 من ديسمبر 2024، ولمدة شهر وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية " واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.

شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية 

وتضمنت  شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي" شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر  وأسوان"، وأن يكون جميع الأبناء والبنات  حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.

كما أن يكون أحد الأبناء للأم لابن من ذوي الإعاقة متميزًا في أحد المجالات " الرياضية- العلمية - الفنية"، وأهمية تقدير التعليم للأبناء، حيث سيتم تفضيل الأعلى درجة في التعليم، وكذلك تفضيل الأم العاملة، مرض الزوج، الأرملة، المطلقة، وكذلك أهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة، والمشاركة المجتمعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، ودمج أحد الأبناء في المجتمع، خاصة إذا كان من الأبناء من ذوي الإعاقة.

أما بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الأنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب أبناء الزوج، وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمهات المثاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجمعيات والمؤسسات الأهلية القبطية الارثوذكسية القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المجلس القومى للطفولة والأمومة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن والعمل الدولية تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة عمل الأطفال

وزيرة التضامن تلتقي رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر لبحث تعزيز سبل التعاون

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مستشفى العريش للاطمئنان على حالة مصابي قطاع غزة

الأكثر قراءة

الجو هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

الإمارات تعلن موعد بدء شهر رمضان فلكيًّا

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار سجل 4680 جنيها

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

زيزو يبلغ الزمالك بهذا الأمر قبل مواجهة الأهلي

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

أسعار الدولار في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي ملك ورئيس وزراء إسبانيا وممثلي بعض الشركات الكبرى

منوعات

المزيد

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

مقدمة مسلسل "Daredevil: Born Again" ستحتوي على رسوم متحركة

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

نيوزيلندا تضبط أكبر كمية كوكايين بمطار أوكلاند (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية