حي جنوب الجيزة يُكثّف حملاته الليلية ويتحفظ على ١٥ توك توك

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والمنيرة الغربية وامبابة ومراكز العياط والبدرشين في تمشيط الطرق من الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والمنشآت التجارية والتعامل مع كافه المخالفات.



شهدت الحملات قيام حي جنوب الجيزة بتنفيد حملة ليلية بميدان الجيزة وشارع الصناديلي وسعد زغلول استهدفت رفع إشغالات الباعه الجائلين والمنشآت التجارية الي جانب تنفيذ حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك المخالفة والتي تقوم بالسير عكس اتجاه الطريق والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على ١٠ مركبات توك توك بمنطقة المنيب للسير المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بمتابعه من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب.



حملة ليليه مكبرة بشارع خاتم المرسلين وشارع ترعه الزمر

كما قام حي العمرانية بتنفيذ حملة ليليه مكبرة بشارع خاتم المرسلين وشارع ترعه الزمر اسفرت عن رفع ٤٤٥ حالة اشغال للمقاهي والكافيهات والمطاعم الي جانب شن حملة بشارع مستشفي الصدر لرفع الإشغالات والتعديات الموجودة بالشارع استجابة للشكاوي المقدمة من المواطنين بمتابعه من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.



كما قام حي إمبابة بشن حملة لرفع الإشغالات الليلية ساهمت في رفع ١٥٠ حالة اشغال متنوعة وعربات مأكولات متعدية علي الطريق العام بمنطقة أرض الحداد بمتابعة من اشرف بكر رئيس الحي.



كما قام حي المنيرة الغربية بضبط والتحفظ علي ٥ مركبات توك توك تسير عكس الإتجاه وتعيق حركة المركبات وذلك بشارع المطار بمتابعة من رمضان عمارة رئيس الحي.



وفي مركز العياط تم تنظيم حملة ليلية بقرية الناصرية لمنع تعدي المنشات والمحال علي الطريق العام وذلك بمتابعة من المهندس ياسين سيد ياسين.



وفي مركز البدرشين تم تنظيم حملة مكبرة بشوارع عباس عناني والمحكمة القديمة واثار سقارة اسفرت عن رفع ١٠٠ حالة اشغال للمنشأت التجارية بمتابعة من السيد محمود شنب رئيس مركز البدرشين.



وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات علي مدار اليوم لتحقيق الأنصباط وتيسير الحركة المرورية.

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