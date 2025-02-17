الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حي جنوب الجيزة يُكثّف حملاته الليلية ويتحفظ على ١٥ توك توك

التحفظ على التكاتك
التحفظ على التكاتك

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والمنيرة الغربية وامبابة ومراكز العياط والبدرشين في تمشيط الطرق من الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والمنشآت التجارية والتعامل مع كافه المخالفات. 
 

شهدت الحملات قيام حي جنوب الجيزة بتنفيد حملة ليلية بميدان الجيزة وشارع الصناديلي وسعد زغلول استهدفت رفع إشغالات الباعه الجائلين والمنشآت التجارية الي جانب تنفيذ حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك المخالفة والتي تقوم بالسير عكس اتجاه الطريق والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على ١٠ مركبات توك توك بمنطقة المنيب للسير المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بمتابعه من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب.
 

حملة ليليه مكبرة بشارع خاتم المرسلين وشارع ترعه الزمر

كما قام حي العمرانية بتنفيذ حملة ليليه مكبرة بشارع خاتم المرسلين وشارع ترعه الزمر اسفرت عن رفع ٤٤٥ حالة اشغال للمقاهي والكافيهات والمطاعم الي جانب شن حملة بشارع مستشفي الصدر لرفع الإشغالات والتعديات الموجودة بالشارع استجابة للشكاوي المقدمة من المواطنين بمتابعه من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.  
 

كما قام حي إمبابة بشن حملة لرفع الإشغالات الليلية ساهمت في رفع ١٥٠ حالة اشغال متنوعة وعربات مأكولات متعدية علي الطريق العام بمنطقة أرض الحداد بمتابعة من اشرف بكر رئيس الحي. 
 

كما قام حي المنيرة الغربية بضبط والتحفظ علي ٥ مركبات توك توك تسير عكس الإتجاه وتعيق حركة المركبات وذلك بشارع المطار بمتابعة من رمضان عمارة رئيس الحي. 
 

وفي مركز العياط تم تنظيم حملة ليلية بقرية الناصرية لمنع تعدي المنشات والمحال علي الطريق العام وذلك بمتابعة من المهندس ياسين سيد ياسين. 
 

وفي مركز البدرشين تم تنظيم حملة مكبرة بشوارع عباس عناني والمحكمة القديمة واثار سقارة اسفرت عن رفع ١٠٠ حالة اشغال للمنشأت التجارية بمتابعة من السيد محمود شنب رئيس مركز البدرشين. 
 

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات علي مدار اليوم لتحقيق الأنصباط وتيسير الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إشغالات الباعه الجائلين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار بشارع مستشفي الصدر حى المنيرة الغربية حي العمرانية منطقة المنيب

مواد متعلقة

التعليم: تبادل متخصصين من اليابان في الأطفال ذوي الهمم لتدريب المعلمين

افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة

بالأسماء، ضحايا حادث انهيار عقار كرداسة

إجراءات عاجلة من محافظ الجيزة بعد انهيار عقار كرداسة

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان تطورات مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية"

التحفظ على 14 طن لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة (صور)

موعد امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس في الترم الثاني

التعليم تعلن مواصفات التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني 2025

الأكثر قراءة

ليفربول الإنجليزي يعلن رسميا رحيل لاعبه

هتدفع غرامة، الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة بسبب فاتورة شهر يناير

الأمن ينهي عملياته بقرية العفادرة بعد القضاء على محمد محسوب وأعوانه (صور)

أصبح حديث العالم، لحظة بكاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن بسبب تعرضه للتوبيخ من نائب ترامب

مصدر في الزمالك يكشف موقف زيزو من مباراة الأهلي

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء

انخفاض أسعار البيض بالأسواق اليوم الإثنين 17/2/2025

تعرف على أبرز 5 ضحايا لبرنامج مقالب رامز جلال الجديد

منوعات

المزيد

مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 17/2/2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في الدورة الودية بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أفضل طريقة لاستقبال شهر رمضان؟ أسامة قابيل يوضح منظومة ثلاثية فعالة (فيديو)

هل تصفد الشياطين برمضان ولماذا يقع البعض في المعاصي؟ المفتي السابق يجيب (فيديو)

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية