الثلاثاء 18 فبراير 2025
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اقتصاد

إطلاق 3 خدمات لتمكين المواطنين من التبرع بسهولة عبر منصة مصر الرقمية

وزيرا الاتصالات والأوقاف،
وزيرا الاتصالات والأوقاف، فيتو

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف عن إطلاق ثلاث خدمات رقمية جديدة لوزارة الأوقاف عبر منصة مصر الرقمية. 

خدمات مصر الرقمية 

وتشمل الخدمات الجديدة صكوك الإطعام وعمارة المساجد والنذور؛ وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتوظيف التكنولوجيا فى تسهيل تبرعات  المواطنين للمشروعات الخيرية التى تشرف عليها الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين.

وتشمل الخدمات الجديدة التى تم إطلاقها عبر منصة مصر الرقمية خدمات: صكوك الاطعام التى تستهدف وصول لحوم الأضاحى والإطعام وشنط السلع الغذائية كاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية وذلك فى إطار المشروع الذى تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى خدمة عمارة المساجد التى تخصص لصيانة وترميم واحلال المساجد والأضرحة الملحقة بها وفرشها، وخدمة النذور المخصصة لصيانة وترميم المساجد وفرشها، وتأسيس وتجهيز المكتبات الملحقة بالمساجد وتزويدها بالكتب الدينية، والمسابقات الدينية التى تقيمها وزارة الأوقاف.
ومن المقرر تفعيل خدمة صكوك الأضاحي، بعد شهر رمضان استعدادا لعيد الأضحى.

وتتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين سبل التبرع بسهولة على النحو الذى يوفر الوقت والجهد عبر الدخول إلى المنصة واختيار خدمات الأوقاف، ثم اختيار الخدمة المطلوبة والتبرع من خلال عدة وسائل للدفع الإلكترونى مثل الكروت الائتمانية والمحافظ الإلكترونية وذلك بما يضمن للمواطنين وصول كامل مبلغ التبرع للمستحقين، حيث إنها معفاة من أى مصاريف إدارية أو إعلانية أو خصومات. 
رقمنة الخدمات الحكومية 

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أكد عمرو طلعت أن إطلاق الخدمات الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف يأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمكين قطاعات الدولة من رقمنة خدماتها لتحقيق التحول الرقمى؛ موضحا أنه يمكن للمواطنين الحصول على هذه الخدمات الجديدة من خلال منصة مصر الرقمية، وتطبيق مصر الرقمية على الهواتف المحمولة.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الأزهرى أن إطلاق هذه الخدمات يأتى ضمن رؤية الوزارة للتحول الرقمي، وتيسير مشاركة المواطنين فى المشروعات الخيرية بطريقة آمنة وشفافة، دون أى مصاريف إدارية؛ ما يضمن وصول كامل التبرعات إلى مستحقيها.

وتناول الاجتماع أيضا تطورات العمل فى مشروع التحول الرقمى لمنظومة هيئة الأوقاف المصرية كذلك تم مناقشة مستجدات العمل فى مشروع حصر أصول الأوقاف ضمن منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة.

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