الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

عاطل متهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص يستأنف على قرار تجديد حبسه

متهم
متهم

تقدم عاطل متهم بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين، باستئناف علي قرار تجديد حبسه امام محكمة جنح مدينة نصر.

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات"–مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح مدينة نصر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الاموال العامة

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