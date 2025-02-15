السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي غير مرخص بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات"–مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح مدينة نصر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الاموال العامة

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