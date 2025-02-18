ترانس جاس الرومانية تجدد الثقة في شركات قطاع البترول

وقع المهندس يس محمد العضو التنفيذى المنتدب للشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التجديد على مذكرة التفاهم مع شركة ترانس جاس الرومانية لبحث التعاون المشترك فى مجال انشطة توصيل الغاز الطبيعى التى كان قد تم توقيعها أكتوبر الماضي، كما تسعى الشركة الرومانية إلى إيجاد مزيد من الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر، على هامش فعاليات مؤتمر مصر للطاقة إيجيبس ٢٠٢٥ .

تاون جاس توقع عقد توقيع تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي برومانيا

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) كانت قد وقعت عقود تنفيذ مشروعات التصنيع المحلي لمحطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي داخل مصر، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الأخرى داخل رومانيا، بعد أن تم اعتماد شركة تاون جاس التابعة لقطاع البترول، فى هيئة الطاقة الرومانية (ANRE) كمقاول لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كأول شركة مصرية تعمل فى هذا المجال داخل أوروبا.

وأكد المهندس يس خلال اللقاء على ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع، حيث أن التعاون الرومانى يعد شراكة استراتيجية تعكس الثقة في الخبرات الواسعة لشركات توصيل الغاز الطبيعي المصرية وكوادرها الماهرة بما يؤهلها للمشاركة في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خارج مصر، كما أوضح أن هناك عددا من المشروعات التى لاتزال قيض الدراسة وتنتظر التمويل اللازم لتدخل إلى حيز التنفيذ.

وقد تم الاتفاق على التواصل مع نيابة التخطيط والمشروعات بإيجاس لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى المستقبل لافتًا إلى أن الشركاء في رومانيا ممثلين في شركتي ترانس جاس وسيز جاس يربطنا بهما علاقات تعاون متميزة تطورت لشراكات استراتيجية.حضر اللقاء المهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس والمهندس خضير نائب التخطيط والمشروعات لشركة إيجاس.

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