المتحف المصري بالتحرير يعرض عددا من البرطمانات الكانوبيك

عرض المتحف المصري بالتحرير عددا من البرطمانان الكانوبيك مع سدادة برأس بشرية، وذلك ضمن سيناريوهات العرض المتحفي.



البرطمانان الكانوبيك مع سدادة برأس بشرية

وتعد البرطمانات الكانوبيكة الفريدة على شكلها كانت حاويات تستخدم أثناء عملية التحنيط لتخزين وحفظ أحشاء الموتى للآخرة أثناء عمليات التحنيط.



وكان الطراز الأصلي للبرطمانات من المملكة القديمة يتضمن سدادة مستديرة عادي، بينما لم يتم رؤية السدادات الأكثر نموذجية على شكل رؤوس بشرية حتى الفترة المتوسطة الأولى، حيث كانت رؤوس البشر تمثيلات بارزة لأبناء حورس في هيئة بشر، وكان التصميم السائد للجرار في جميع أنحاء مصر القديمة حتى المملكة الجديدة في الأسرة التاسعة عشرة عندما انتقل الأسلوب إلى التصوير الأكثر شهرة لرؤوس الحيوانات.

ويأتي ذلك ضمن خطوات المتحف المصري بالقاهرة لتوظيف عناصر الجذب والإبهار في إعادة عرض القطع الأثرية الفريدة للنهوض بالمتحف ورفع كفاءته بالشكل الذي يؤهله لتحسين التجربة المتحفية للزوار المصريين والأجانب على السواء.

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