الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رياضة

زيزو يبلغ الزمالك بهذا الأمر قبل مواجهة الأهلي

زيزو
زيزو

أبلغ أحمد مصطفي زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجهاز الفني بجاهزيته وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة بتروجت.

وأصبح زيزو جاهزا لقيادة الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري.

ويستأنف لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، استعداداتهم  لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية  أمس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أول أمس في مسابقة الدوري الممتاز.


ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجيت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي  على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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