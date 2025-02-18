الثلاثاء 18 فبراير 2025
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دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

الضحايا الثلاث في
الضحايا الثلاث في سوريا،فيتو

كشفت السلطات الأمنية في سوريا، هوية قاتل عائلة جمول في قرية المشرفة بمنطقة مصياف في محافظة حماة، حيث ذبح الابن والديه وشقيقه الشاب الأصغر منه سنا.

سوري يذبح والدية وشقيقه الأصغر 

ووقعت الجريمة قبل نحو عشرة أيام، عندما عثر الأهالي قرب إحدى الطرق الزراعية على جثث أفراد العائلة الثلاثة مذبوحين، دون معرفة هوية القاتل.

وأعلنت مديرية منطقة مصياف لشؤون الشرطة، أن تحقيقات رجال الأمن، انتهت إلى أن الابن الأكبر للعائلة هو القاتل، وقد اعترف لاحقا بعد مواجهته بالأدلة بإقدامه على قتل والده ووالدته وأخيه الأصغر.

واستند المحققون في  سوريا  في اتهام الابن بالجريمة، إلى آثار خدوش وعض في يديه، يُعتقد أنها ناجمة من مقاومة الضحايا للقاتل، قبل أن تثبت فرضيتهم تلك.

كما اعترف الابن بأنه نفذ الجريمة بالتشارك مع شخص آخر تم إلقاء القبض عليه أيضا، ومصادرة أدوات الجريمة وإحالة مرتكبي الجريمة للقضاء.

ولقي أحمد مصطفى جمول، وهو والد القاتل، وفي العقد السادس من عمره، مصرعه في الجريمة، مع زوجته فدوى وجيه سليمان، وهي في العقد الخامس من العمر، وابنهما فاطر، وقد قضوا جميعا ذبحا بسكين.

ولم تتضح بعد دوافع الجريمة المروعة التي هزت المنطقة، وأثارت مخاوف من كونها على خلفية أعمال انتقامية ذات طابع طائفي.

 

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سوريا منطقة مصياف محافظة حماة

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