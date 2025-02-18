الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوسري يقود الهلال السعودي أمام الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا

سالم الدوسري،فيتو
سالم الدوسري،فيتو

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض لقاء هام أمام الوصل الإماراتي اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام على  ملعب «زعبيل» معقل الفريق الإماراتي.

موعد مباراة الهلال والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة


من المرتقب أن تنطلق مباراة الهلال والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25، اليوم  الثلاثاء، الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل الإماراتي في أبطال آسيا


يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والوصل الإماراتي مباشر في أبطال آسيا موسم 2024-25، من خلال شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالأخص قناة beIN Sports AFC 1 HD.

بالإضافة إلى إنه بالإمكان مشاهدة مباراة الهلال السعودي مباشر عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية، وقناة Alkass Nine HD القطرية، وأخيرًا قناة SSC EXTRA 1 HD السعودية.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الوصل الإماراتي 


من المتوقع أن يعتمد المدير الفني للهلال على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: كانسيلو – كوليبالي – تمبكتي – الحربي
خط الوسط: سافيتش – مالكوم – نيفيز
خط الهجوم: سيزار – ميتروفيتش – سالم الدوسري

الجدير بالذكر أنه سبق وتفوق الهلال على مضيفه الريان القطري بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ثم اكتسح الزعيم نظيره الشرطة العراقي بخماسية نظيفة بالجولة الثانية، بينما تغلب الأزرق السعودي على العين الإماراتي بخماسية مقابل 4 أهداف بالجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة فاز رفقاء سالم الدوسري على استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة.

ثم فرض نادي الهلال السعودي التعادل على منافسه السد القطري بهدف لكل فريق، فيما انتصر الزعيم على الغرافة بثلاثية نظيفة.

في الجولة الماضية، اكتسح الهلال السعودي ضيفه برسبوليس الإيراني برباعية مقابل هدف.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا بطولة دوري أبطال آسيا سالم الدوسري مباراة الهلال السعودي مباراة الهلال نادي الهلال السعودي

مواد متعلقة

تريزيجيه يقود التشكيل المتوقع للريان القطري أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال السعودي والوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا

ظهور تريزيجيه، موعد مباراة الريان القطري واستقلال طهران بدوري أبطال آسيا

أبو ريدة يهنئ الخطيب بمناسبة استقبال نسخة كأس العالم للأندية

منتخب الكرة النسائية يصل رواندا استعدادًا لمواجهة منتخبها بتصفيات أمم أفريقيا

صدام الجريحين، طلائع الجيش يستقبل زد في الدوري

اليوم، المصري يستضيف غزل المحلة في مواجهة نارية بالدوري

استكمالا لأعمال التطوير بالجبلاية، اتحاد الكرة يدرس إعادة تقييم الإدارة الفنية

الأكثر قراءة

الجو هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

الإمارات تعلن موعد بدء شهر رمضان فلكيًّا

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار سجل 4680 جنيها

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

أسعار الدولار في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي ملك ورئيس وزراء إسبانيا وممثلي بعض الشركات الكبرى

زيزو يبلغ الزمالك بهذا الأمر قبل مواجهة الأهلي

منوعات

المزيد

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

مقدمة مسلسل "Daredevil: Born Again" ستحتوي على رسوم متحركة

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

نيوزيلندا تضبط أكبر كمية كوكايين بمطار أوكلاند (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية