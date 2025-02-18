ظهور تريزيجيه، موعد مباراة الريان القطري واستقلال طهران بدوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الريان القطري في مباراة هامة في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ضد نظيره استقلال طهران في إطار مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعول الريان القطري الذي يقوده محمود حسن تريزيجيه، في مباراة اليوم والتي تقام على أرض ستاد أحمد بن على المونديالي على عاملي الأرض والجمهور في مواجهة استقلال طهران والذي يحل ضيفًا ثقيلًا عليه.

تريزيجيه يسعى إلى قيادة الريان إلى تحقيق فوز جديد في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وحسم التأهل لدور الـ 16 في البطولة القارية.

الريان حقق فوزًا مهمًا على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مواجهات الجولة السابعة بالبطولة القارية.

ويحتل الريان قبل مباراة اليوم المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 8 نقاط ويتواجد ضمن قائمة الفرق الثماني الأولى التي تضمن التأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

ويدخل الريان مباراة اليوم بحثًا عن الانتصار الثالث له في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة حيث حسم لصالحه مواجهتين وتعادل في مثلهما كما تعرض لثلاث هزائم.

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