المحكمة تستمع لأقوال الطبيب الشرعي في محاكمة المتهم بقتل اللواء حسن العبيدي.. الجاني: ليلة حمراء سبب الجريمة.. والمجني عليه حاول الدفاع عن نفسه والاستغاثة

تستمع محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، إلى أقوال الطبيب الشرعي في الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا.

وكشفت أوراق القضية فى مقتل اللواء العبيدى، نص اعترافات المتهم الرئيسى وجاء بنص التحقيقات:

ومثل أمامنا المتهم الأولى ويرتدى من الأعلى ملابس لون رمادي في أحمر وبنطال رياضي كحلى اللون حافى القدمين.

ليلة حمراء كلمة السر

وبمناظرة الظاهر من جسده لم تتبين ثمة إصابات تفيد التحقيقات، وبسؤاله عما إذا كان به أى إصابات تحت ما تستره ملابسه فأجاب سلبًا، هذا وسألناه شفاهة عن الاتهام المنسوب إليه بعد إحاطته علما به وبعقوبته فأقر به وقرر أنه وبناء على اتفاقه مع المتهمين سرقة المجنى عليه توجهوا إلى محل سكنه وقاموا بالصعود للشقة محل سكنه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء "مطواه وسكين" فتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقة جميع المنقولات المتواجدة بالشقة ومبالغه المالية وسيارته والفرار هاربين إلى، محل سكنه بمنطقة إمبابة ورأينا أخذ توقيعه على ذلك.

وبسؤاله عما إذا كان يوجد ثمة مدافع محددًا يحضر معه إجراءات التحقيق فأجاب سلبًا.

وبناءًا عليه تم انتداب أحمد إبراهيم المحامى ويحمل رقم قيد ۳۲۷۱۸۸، وبمناسبة تواجد المتهم أمامنا شرعنا فى استجوابه بالآتي أجاب:

س: ما اسمك وعنوانك ؟

اسمی رمضان محمد بلیدى على ٢٩ سنة سائق، ومقيم شارع الاقصر - الإمام الغزالي - بشتيل - وله عنوان آخر / دمو - مركز الفيوم - الفيوم

ويحمل رقم قومى / ۲۹۵۱۰۱۲۲۳۰۱۳۵۱



س: ما تفصيلات إقرارك بما أسفرت عنه التحريات ؟

ج: اللي حصل إن أنا وإسراء متجوزين من حوالي ثلاث شهور وأخدتها من الفيوم وقعدنا عند أهلها في البساتين وبعدها بفترة أخدنا شقة في إمبابة وقعدنا مع بعض وفى يوم الأربع الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤ إسراء جت قالتلى إنها قابلت واحد سعودى وركبت معاه العربية وقالها انا عايزك وعايز واحدة معاكى تيجوا بكره تقضوا معايا ليلة وساعتها قالتلى إن الراجل دا غنى

نص اعترافات المتهم الرئيسى فى قضية مقتل اللواء حسن العبيدى

من وما هي حالتك الاجتماعية ؟

ج: أنا كنت متجوز واحدة اسمها / شرين بس انفصلت عنها بعد ما خلفت منها ولد اسمه محمد وبعدها بحوالي خمس سنين اتجوزت إسراء.

س: وما هي بداية تعارفك علي المتهمة / إسراء صابر ؟

ج:أنا اتعرفت علي إسراء عند واحدة صاحبتها في الفيوم.

س / وكيف بدأت علاقتك بسالفة الذكر ؟

ج: أنا شفتها عند صاحبتها وعجبتني وارتحنا لبعض وقررت ان انا اتجوزها.

س: ومن هم أفراد عائلة المتهمة / إسراء صابر ؟

ج: انا عارف أمها وجوز أمها قعدت معاهم فترة في البساتين وباباها وليها أخت اسمها سهير ومتجوزة واحد اسمه عبد الرحمن وبيقلوله يا عبده

س: وما سبب تواجد سالفة الذكر عند صديقتها بمحافظة الفيوم ؟

ج: هيا كانت بتزورها وقاعدة معاها في البيت.

س: ومني تحديدًا تمت الزيجة بينك وبين المتهمة / إسراء صابر ؟

ج: انا اتجوزت إسراء في شهر ديسمبر سنة ٢٠٢٣.

س: وهل توجد ثمة وثائق او اوراق رسمية لتلك الزيجة ؟

ج: هو كان في ورقة عرفي بس الورقة ضايعة مني

س: وهل عاشرت سالفة الذكر معاشرة الأزواج ؟

ج: ايوا بعد ما اتجوزنا نمت معاها زي اي زوج وزجته.

س:وما سبب قيامك بالزواج من سالفة الذكر ؟

ج: عشان هيا عجبتني وانا مكنتش عايز ازني معاها.



وشرح المتهم تفاصيل الجريمة التخطيط لتنفيذ الجريمة قائلا:" قعدوا عند الراجل في بيته نص ساعة وبعدين انا كلمت اسراء عشان اطمن وسهير ردت عليا وقولتلها ادينى اسراء قاتلی خمس دقائق بالظبط واخليها تكلمك وبعد خمس دقايق فعلًا لقيت اسراء بتكلمني وبتقولى الراجل كلم واحد صاحبه وهيجى اطلعوا معانا عشان تساعدونا قبل الراجل صاحبه ما يجي وساعتها اسراء نزلت من الشقة بالمفتاح وطلعتنى أنا وعبده في الأسانسير ".

المجني عليه حاول الاستغاثة

وأضاف المتهم الرئيسى:" وقول ما دخلت الشقة الراجل السعودى قام علينا وحاول ان هو يضربنا ويستغيث بالجيران اللي في العمارة فا انا هجمت عليه وطلعت المطواه من جيبى ونغزته في إيده اليمين وساعتها أنا مسكته من رقبته قام عاضضني في صباعي فسيبته وعبده زقه وقعه علي الأرض وأول ما وقع قام عبده لف بقه بحتة قماشة عشان الراجل ميصوتش وقام مكتف ايده اليمين في رجله اليمين وانا قمت مكتف إيده الشمال في ايده اليمين وانا ضريته بظهر المطواه في نص دماغه وعبده قام مقلعه البنطلون عشان الراجل يسكت وما يتكلمش وفعلًا الراجل استسلم وما اتكلمش فا انا سألته على مفتاح الخزنة وهو مكنش راضي يتكلم فا انا هددته ان احنا مصورينه وهو عريان".



واستطرد المتهم قائلا:" قام قايلي أن مفتاح الخزينة فوق الدولاب فسيبته وروحت جبت مفتاح الخزنة فتحتها وعبده كان قاعد عليه وفتحت الخزنة واخدت منها فلوس مصري ودولارات وورق كان فيها والبنات كانوا أخدوا اكسسوارات كانت موجودة فيها وبلاي ستيشن وأخدوا منها شنط شعر وانا قلبت في الخزينة الراجل وقولت يلا نمشى وانا أخدت مفتاح العربية ونزلت دورت عليها واستنيتهم قدام باب العمارة ونزلولى ومعاهم شنطتين سفر وركبوا معايا العربية بتاعة الراجل وروحنا على شقتي اللي في امبابة وطلعنا المسروقات فى الشقة واتفقنا ان احنا هنقسم الفلوس بعد ما نبيع التليفونات والعربية وبعدها أنا رجعت ومعرفتش اتصرف في الموبيلات ولا العربية وقسمت مبلغ ٢٤٠٠٠ جنيه ".

وذكر المتهم:" إحنا الأربعة كل واحد أخد 6000 جنيه، وجمعنا من كل واحد ألف جنيه من الـ6000 جنيه عشان نأجر شقة، وتاني يوم الصبح عبده، وإسراء، وسهير مشيوا وسابوا معايا 9 آلاف جنيه وفلوس الإيجار اللي إحنا جمعناها من بعض، وأنا ساعتها خدت الدولارات والفلوس الأجنبي اللي إحنا سرقناها وشيلتها في بيت آية وبعدها نزلت قعدت في الشارع شوية وروحت لقيت الحكومة موجودة في بيتي اللي في إمبابة، وقبضوا عليا وهو ده كل اللي حصل.

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