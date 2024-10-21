التفاصيل الكاملة لقضية مقتل اللواء اليمني «حسن العبيدي».. المتهمون ارتكبوا جريمتهم بغرض السرقة.. والجنايات تنظر استئناف الجناة على الأحكام الصادرة ضدهم

تواصل اليوم محكمة مستأنف جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، نظر استئناف المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني، داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم.

نص منطوق حكم المحكمة على المتهمين

وتضمن الحكم معاقبة متهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لثلاثة متهمين قصر، لمدد تتراوح بين 15 سنة والمؤبد، وبراءة المتهمة الخامسة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: أولا، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بعد ورود رأي المفتي، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام في التهمة الثانية. وثانيا، معاقبة المتهم الثاني "عبد الرحمن" 17 سنة، بالسجن المشدد 15 عاما. وثالثا، معاقبة المتهمة الثالثة " إسراء" 21 سنة، بالسجن المؤبد. ورابعا، معاقبة المتهمة الرابعة "سهير" 16 سنة، بالسجن المشدد 15 عاما. فيما برأت المحكمة المتهمة الخامسة "آية" 24 سنة، عما نسب إليها من اتهام.

وحضر المتهمون بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، خلال الجلسة الماضية إلى مقر محكمة الجنايات وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم إيداعهم قفص الاتهام تمهيدا لصعود القاضي إلى المنصة، والنطق بالحكم، فيما دخلت المتهمة الأولى في نوبة بكاء شديدة.

إحالة أوراق المتهم الأول لمفتي الجمهورية

تفاصيل أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

جاء بقرار إحالة النيابة العامة لأوراق القضية للجنايات، أن المتهمين من الأول حتى الرابع: «رمضان.م»، 29 سنة، و«عبدالرحمن.أ»، وشهرته «عسلية»، 19 سنة، و«إسراء.ص»، وشهرتها «دينا»، 22 سنة، و«سهير.ع»، وشهرتها «منة»، 17 سنة، قتلوا «العبيدي» عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا- الكلوازبين- وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة «آية.ر»، 23 سنة، في إخفاء جزء من المسروقات.

وكشفت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين «الثالثة»، و«الرابعة» وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان «الأول»، و«الثاني» من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه، وما إن تمكنتا - المتهمة الثالثة والرابعة- من ذلك وظهر لهما على المجني عليه آثار العقار المهدئ، حتى مكنتا المتهمين الأول والثاني من دخول شقته.

وأوضحت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين تعدوا على اللواء اليمني بـ«مطواة»، وكبلوا قدميه وكتموا فاه بقطعة من القماش وكشفوا عورته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، مشيرةً إلى دخولهم مسكن الضحية بالتحايل بقصد ارتكاب الجريمة، وكان ذلك ليلًا وأحرزوا مادة من المواد المخدرة «الكلوازبين» وأحرزوا سلاحين أبيضين «سكين»، و«مطواة»، فضلًا عن قطعة قماش.

المتهمون بقتل المسئول اليمني في بولاق الدكرور

وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18 /2 /2024 إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية - فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة، وهم سيدتان ورجلان - وأخرى أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

القبض على المتهمين بقتل المسئول اليمني

وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجاري لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من:

1. رمضان محمد بليدي على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد".

2. عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية سن 19 خراط ومقيم الطوابق بالجيزة.

3. إسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة

4. سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.

وأمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، واستغلا استضافة المجني عليه لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجاري وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين كما تم ضبط المدعوة/ آية رضا محمود، سن 23 - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (ابنة زوجة / المتهم الأول "سبق اتهامها في قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات.