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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يستأنف لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية  أمس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أول أمس في مسابقة الدوري الممتاز.


ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء  على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي  على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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