السيسي يتوجه إلى إسبانبا اليوم في زيارة رسمية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين

وتأتي زيارة الرئيس إلى إسبانيا في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وكذلك في ظل الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولتان في منطقة المتوسط.

كما تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات بينهما ودفعها في كافة المجالات.



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