انطلاق الدورة 12 من مهرجان أسوان للثقافة والفنون (صور)

افتتحت وزارة الثقافة، مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، بمسرح فوزي فوزي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتعاون مع محافظة أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

افتتاح مهرجان أسوان للثقافة والفنون

شهد الحفل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ود. رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، وبحضور د. عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

محافظ أسوان: المهرجان يضيف زخما فنيا وثقافيا لزهرة الجنوب

في كلمته، رحب اللواء إسماعيل كمال بالحضور، قائلا: "أرحب بكم على أرض أسوان الطيبة، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وأتقدم بالتهنئة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية عشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، ضمن فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، والذي أصبح أحد أبرز المهرجانات التي تقام على أرض زهرة الجنوب خلال السنوات الأخيرة، ليضيف زخما فنيا وثقافيا وسياحيا لأسوان، مركز تلاقي الحضارات والثقافات والفنون".

محمد ناصف: المهرجان رسالة محبة وسلام ويحقق مكانة كبيرة لمصر

من جهته، قال الكاتب محمد ناصف: "أتمنى لكم مهرجانا رائعا يحقق ما ترجونه في الدورة الثانية عشرة. مهرجان أسوان للفنون يعتبر أحد المهرجانات العالمية التي تحقق لمصر مكانة كبيرة في الثقافة والفنون، ولا شك أن هذا المهرجان يروج لفنون العالم وللسياحة المصرية والتاريخ المصري القديم، كما يبرز ظاهرة فلكية مهمة لا يوجد لمثلها نظير في العالم كله، وهي تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني".

وأعرب "ناصف" عن سعادته بمشاركة دولة فلسطين، التي جاءت لترسل رسالة محبة وسلام للعالم كله من أسوان، إضافة إلى 13 دولة من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، لتجتمع الفرق في سيمفونية رائعة تعبر عن روعة التنوع والاختلاف.

رانيا عبد اللطيف: أكبر مشاركة دولية للمهرجان

وقالت الدكتورة رانيا عبد اللطيف: "نتشرف اليوم بأن نلتقي في هذا المحفل الدولي المهم، في هذه الدورة المميزة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، ذلك المهرجان الذي يعد تظاهرة فنية سنوية تتلاقى فيها الثقافات من مختلف القارات، لتقدم معزوفة فنية تتعاظم نغماتها عاما بعد عام، ويتوج إبداعها الفني ختاما أمام عراقة التاريخ بمعبد أبو سمبل".

وأشارت إلى أن هذه الدورة من المهرجان تشهد أكبر مشاركة دولية منذ نشأته في العام 2013، حيث يجتمع أكثر من 175 راقصا وراقصة من فرق الفنون الشعبية لـ14 دولة من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة 12 فرقة من الفنون الشعبية المصرية، وأضافت: "نعتز بمشاركة الصين، أولى الدول التي شاركت بالمهرجان، كما يسعدنا حضور الهند، صربيا، سريلانكا، بنما، اليونان، سلوفاكيا، بولندا، الجزائر، تونس، وفلسطين، ولأول مرة نشهد مشاركة من ليتوانيا، التشيك، وكولومبيا، وقدمت "عبد اللطيف" الشكر لوزير الثقافة، ومحافظ أسوان، وقيادات الهيئة على تعاونهم المثمر لنجاح هذه الدورة، ولأهل أسوان الكرام.

أوبريت غنوا للشمس

وعلى المسرح، بدأت فقرات الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه أوبريت بعنوان "غنوا للشمس"، ثم أوبريت "بلادي" بمشاركة جميع الفرق، وهما من كلمات وألحان الفنان محمد مصطفى، استعراضات محمد القذافي، مخرج منفذ أحمد أبو عميرة، وإخراج الفنان هشام عطوة.

وتوالت العروض الفنية بمشاركة فرق الفنون الشعبية من التنورة، أسوان، كفر الشيخ، توشكي، الوادي الجديد، حلايب، مطروح، أسيوط، الشرقية، الإسكندرية، العريش، بورسعيد، فلسطين، تونس، كولومبيا، اليونان، ليتوانيا، الجزائر، بنما، بولندا، سريلانكا، الهند، سلوفاكيا، التشيك، صربيا، والصين.

وقد استهل الافتتاح بتفقد الحضور معرض الفنون التشكيلية والفنية، بجانب معرض للحرف اليدوية والتراثية والمشغولات اليدوية، إكسسوارات، وشنط الخرز، والخيامية، منتجات الطرق ع النحاس، شنط الجلد للإدارة العامة لثقافة المرأة، والإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، والإدارة العامة للتمكين الثقافي.

مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وتتواصل الفعاليات أيام 17، و18، و19 فبراير بتقديم العروض الفنية لجميع الفرق المشاركة بمختلف مواقع محافظة أسوان، وفي يوم 21 فبراير مع حفلين بمدينة أبو سمبل، لجميع الفرق المشاركة، احتفالا بليلة التعامد، الأول بمعبد أبي سمبل، والثاني بمسرح سوق المدينة. وتختتم بعروض فنية أمام المعبد صباح اليوم التالي، تزامنا مع تعامد الشمس.

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