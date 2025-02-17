19 فبراير، تفاصيل احتفال وزارة الثقافة بـ"عمنا صلاح جاهين"

تنطلق الأربعاء 19 فبراير الجاري، فعاليات الاحتفاء بالشاعر والفنان الكبير صلاح جاهين من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تنظمها قطاعات وزارة الثقافة، في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم رموز الإبداع المصري الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: يعد الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين أحد أبرز أعمدة الإبداع في مصر، الذي ترك بصمة لا تُمحى في الشعر، والأدب، والفن التشكيلي، والصحافة، واحتفاء وزارة الثقافة يأتي تقديرًا لمسيرته الثرية وإسهاماته التي لا تزال تلهم الأجيال الجديدة، وذلك بمجموعة متنوعة من الفعاليات التي تشمل عروضًا فنية، وندوات ثقافية، ومعارض توثيقية، بهدف إحياء تراثه وتسليط الضوء على دوره الفريد في تشكيل الوجدان المصري".

ويأتي برنامج الفعاليات كالآتي:

- دار الأوبرا المصرية

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ثلاث فعاليات ثقافية وفنية وشعرية تحت عنوان " عمنا صلاح جاهين" بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور؛ تبدأ جميعها فى السابعة مساء الأربعاء ١٩ فبراير؛ وتسلط الضوء على تراث الشاعر الكبير صلاح جاهين.

حيث يشهد المسرح الصغير عرضًا لفيلم من روائع التلفزيون المصرى عن الراحل صلاح جاهين؛ بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، يعقبه إحتفالية تقدمها فرقة المعهد العالى للموسيقى العربية؛ بقيادة المايسترو مازن دراز؛ بالتعاون مع أكاديمية الفنون؛ وتشدو بأروع أغاني صلاح جاهين، كما يقام على هامش الاحتفالية بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب؛ معرضًا للأعمال الكاملة لصلاح جاهين ببهو المسرح الصغير.

ويحتضن مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " أمسية خاصة بعنوان " قصاقيص ورق لصلاح جاهين" من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت؛ ضمن سلسلة "أمسيات بهجة الروح"؛ ويتخللها فقرة فنية لكورال مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.

وتمتد الفعاليات لمسرح أوبرا دمنهور بأمسية شعرية بعنوان "قراءات فى شعر صلاح جاهين"؛ والذى شكل جانبًا من الوجدان الفنى للمجتمع المصرى والعربى، يقدمها ضيوف الأمسية "الشاعر صلاح اللقانى - الشاعر أحمد شلبي- الشاعر سعيد عبد المقصود؛ الصحفى محمود دوير"؛ يدير اللقاء الشاعر بهجت صميدة بمشاركة الشعراء "عماد عامر - عمر مكرم - هاني قدري- أحمد حمزة".

- الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة يوم 19 فبراير، منها ندوة موسيقية عن صلاح جاهين؛ وفقرة غنائية لمجموعة من أشعاره على مسرح السامر بالعجوزة، إلى جانب أمسية عن حياته وأشعاره بقصر ثقافة روض الفرج، إلى جانب قراءات لأعماله بكافة الفروع الثقافية بالمحافظات، ومعرض فنون تشكيلية بعنوان "وجوه صلاح جاهين" بقصر ثقافة شبين الكوم، وندوة صلاح جاهين "الملامح الدرامية والجمالية فى إبداعه" بنادي القصة بالقاهرة.

صلاح جاهين بين الفن والتاريخ في ندوة بدار الكتب والوثائق

وتقيم دار الكتب والوثائق القومية؛ برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "صلاح جاهين بين الفن والتاريخ"، في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 18 فبراير، بقاعة على مبارك في دار الكتب بكورنيش النيل، يتحدث فيها كل من "المؤرخ الدكتور أحمد زكريا الشلق؛ أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب؛ جامعة عين شمس- الكاتب الصحفي سيد محمود، الشاعر الدكتور مسعود شومان؛ رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان أحمد عبد النعيم؛ رسام الكاريكاتير بمؤسسة أخبار اليوم".

كما يقام على هامش الندوة معرض لمستنسخات من أعمال جاهين المنشورة في الدوريات وبعض الكتابات التي تناولت أعماله ودوره في تاريخ الفن المصري.

- المجلس الأعلى للثقافة

وينظم المجلس الأعلي للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية للاحتفاء تحت شعار "عمنا.. صلاح جاهين"، وتبدأ الفعاليات بمعرض يحمل عنوان (رباعيات طباعية) يفتتح فى بهو بالتعاون مع المعهد العالي للفنون التطبيقية؛ ويتضمن أعمالًا فنية مستلهمة من رباعيات صلاح جاهين؛ أعدها طلاب الفرقة الثالثة بالمعهد؛ تحت إشراف الدكتورة عبير حمدي.

وفى الرابعة والنصف عصر 19 فبراير، تنظم مائدة مستديرة يديرها الإعلامي القدير محمود التميمي تحت عنوان "عمنا صلاح جاهين صانع البهجة وحارس الهُوِيَّة" يشارك بها "الدكتور أحمد بلبولة، الكاتب أحمد زحام، الشاعر أحمد الجعفري، الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، الدكتورأيمن عامر، الكاتب إيهاب الملاح، الإعلامي حسين حسني، الدكتور حسين محمود، الفنانة سامية جاهين، الشاعر والمفكر الكبير محمد بغدادي؛ بينما تبدأ في السادسة والنصف مساء، أمسية شعرية وغنائية في حب عمنا صلاح جاهين، يديرها المفكر الكبير الدكتور أحمد مجاهد؛ ويشارك بها الشعراء: "ابتسام أبو سعدة، أحمد عبد المعطي حجازي، أمين حداد، بهاء جاهين، حبيبة الزين، حسين القباحي، أيمن عامر، أحمد بلبولة، محمد بغدادي"، الفنان عمر بهاء جاهين".

- قطاع الفنون التشكيلية

أعد قطاع الفنون التشكيلية؛ برئاسة الدكتور وليد قانوش، برنامجًا حافلًا للاحتفاء "بعمنا.. صلاح جاهين"، في عدد من المتاحف الفنية في القاهرة والمحافظات، يتصدرها استضافة متحف السيرة الهلالية بمحافظة قنا، عددًا من الفعاليات تحت عنوان "الروح المصرية في الأغنية بين صلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي" تتضمن عرض مجموعة من القصائد المغناه التي كتبها صلاح جاهين علي سبيل المثال "والله زمان يا سلاحي وقصيدة " أحلف بسماها وبترابها" لعبد الرحمن الأبنودي وتتضمن الاحتفالية ورشة حكي عن الشاعر الكبير صلاح جاهين ودوره الكبير في إثراء الثقافة المصرية وعلاقته الوطيدة بالخال عبد الرحمن الأبنودي، أداء صوتي لمجموعة من أبناء قرية أبنود الموهوبين في الغناء والإلقاء لمجموعة من القصائد والأغاني؛ وورشة فنية لرسم بورتريه بعنوان "عمنا صلاح جاهين" مستلهم من رباعيات صلاح جاهين.

وينظم متحف أحمد شوقي إحتفالية كبيرة بعنوان "صلاح جاهين: فيلسوف الفقراء في بيت أمير الشعراء "يستضيف فيها شاعر العامية الكبير المهندس ياسر قطامش؛ ومجموعة متميزة من شعراء العامية المصرية، إضافة إلي ورشة حكي عن أغاني العامية بين شوقي وصلاح جاهين، وورشة رسم لمجموعة من البورتريهات الفنية المستوحاة من رباعيات صلاح جاهين، ومعرض لنتاج الورشة الفنية بمركز كرمة بن هانىء الثقافي.

القومي للترجمة يحتفي بـ "عمنا صلاح جاهين"

ينظم المركز القومي للترجمة؛ برئاسة الدكتورة كرمة سامي، فى الواحدة ظهر الأربعاء 19 فبراير، احتفالية كبرى فى محبة "عمنا.. صلاح جاهين"، بحضور أسرة الشاعر الكبير بهاء جاهين والسيدة أمينة جاهين والشاعر الكبير أمين حداد والفنانة سامية جاهين، وبمشاركة عدد كبير من المترجمين والمفكرين، وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة بساحة دار الأوبرا المصرية.

تبدأ الاحتفالية بشرح الموسيقار منير الوسيمي لترجمته بالتوزيع الموسيقي لمضمون رباعيات صلاح جاهين التي لحنها سيد مكاوي؛ وغناها علي الحجار، كما تتضمن الاحتفالية جلسة بحثية يديرها الدكتور مصطفى رياض، تتناول فيها الدكتورة لبنى عبد التواب ترجمة الدكتور محمد عناني لقصيدة "على اسم مصر" واستعراض أهم مناطق الجمال والرؤى الإنسانية للنص والترجمة وكيف اجتهد عناني؛ ليتكافأ النص الإنجليزي مع روعته في اللغة العربية، إلى جانب عرض من الدكتورة آمال الحضري لترجمة جديدة لرباعيات صلاح جاهين باللغتين العربية والإنجليزية، مع الإشارة إلى دراسة الأديب الكبير يحيى حقي عنها، وتقدم الباحثة أميرة السمني لصور ترجمة صلاح جاهين لِحسه الوطني وتجسدها في القصائد والكاريكاتير.

وحبًا لأشعار صلاح جاهين الرائدة وامتنانًا له ولما حققته في تشكيل الوعي في فترة من التاريخ المصري كانت مليئة بالتحديات، يقرأ عدد من المترجمين الشباب في الاحتفالية أشعار جاهين بترجماتهم لها من العربية إلى الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفارسية، ومن بينهم مجموعة من طلاب قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس تحت إشراف الدكتور وليد عبد الله.

- الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفي " بعمنا..صلاح جاهين"

يفتتح فى السادسة والنصف من مساء الجمعة 21 فبراير؛ بمقر الأكاديمية المصرية للفنون في روما، برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، معرضًا بعنوان "في محبة فيلسوف البسطاء.. عمنا صلاح جاهين"؛ يضم مجموعة كبيرة ونادرة لرسومات الكاريكاتير من أعمال صلاح جاهين، تمثل جزءًا من التراث الفني لمصر، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير؛ برئاسة الفنان مصطفى الشيخ، ويشرف عليه الفنان فوزي مرسي، كما يشارك فى المعرض عدد من رسامي الكاريكاتير من مصر والخارج تكريمًا لصلاح جاهين باعتباره قيمة فنية كبيرة فى مجال الكاريكاتير على كافة المستويات؛ كما يتضمن المعرض بعض اللوحات تعرض رباعيات صلاح جاهين بالغات العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية، لتسليط الضوء على البعد الفكري لصلاح جاهين لدى الجمهور الإيطالي.

- الثقافة السينمائية يُنظم فعاليات "عمنا صلاح جاهين" بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالدقي

ينظم مركز الثقافة السينمائية؛ التابع للمركز القومي للسينما، أمسية شعرية للاحتفاء "بعمنا.. صلاح جاهين"، وذلك بمشاركة مكتبة مصر العامة بالدقي؛ الأربعاء 19 فبراير، بحضور السفير رضا الطايفي؛ مدير صندوق مكتبات مصر العامة، تبدأ الفعاليات في الواحدة ظهرًا، بأمسية شعرية يتحدث فيها ويديرها الشاعر سعيد الشحات؛ يعقبها ندوة بعنوان "أعمال وإبداعات صلاح جاهين في كتاباته السينمائية" يتحدث فيها كل من: المخرج السينمائي أشرف فايق؛ والدكتور الشريف منجود كاتب ومدير ورشة الخان للكتابة الإبداعية.

- القومي لثقافة الطفل

يحتفي المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف عزازي، الأربعاء ١٩ فبراير، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالفنان صلاح چاهين، من خلال عدد من الفعاليات تشمل: عرض فيلم "على اسم مصر" من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل، نشر كتاب "رباعيات صلاح چاهين" و"أشعار صلاح چاهين" pdf على صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل؛ وعلى موقع فيسبوك، كما تقدم حديقة الفنون بالهرم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة منها "قافلة ثقافية إلى مدرسة جواد حسني بالجيزة، ورش فنية إعادة تدوير بالورق وعمل برواز ووضع صورة صلاح چاهين، رسم وتلوين بوستر لشخصية صلاح چاهين لأبرز أعماله الفنية، تصنيع عروسة من عرائس أوبريت الليلة الكبيرة، ندوة يتبعها عمل مجلة حائط عن صلاح چاهين وأعماله، عرض جزء من أوبريت الليلة الكبيرة بمسرح العرائس"، وتقدم الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب مجموعة من الأنشطة الفنية المتنوعة منها "معرض رسوم الأطفال عن صلاح چاهين، ورش فنية متنوعة عن صلاح چاهين، مسابقات ثقافية "سين وجيم" عن صلاح چاهين، إلقاء شعر من الأطفال عن صلاح چاهين، ورشة حكي بعروسة للفنان صلاح چاهين للفنانة نيرڤانا محمد، عرض أوبريت شجيع السيما من أوبريت الليلة الكبيرة، تصميم مجلة حائط عن صلاح چاهين، عرض استعراضي لفريق بنات وبس على أشعار صلاح چاهين، عرض الأراجوز عن صلاح چاهين، ندوة عن صلاح چاهين".

- أكاديمية الفنون

وتنظم أكاديمية الفنون؛ برئاسة الدكتورة غادة جبارة، حفلًا موسيقيًا لفرقة المعهد العالي للموسيقى العربية، الأربعاء 19 فبراير، بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية، تشدو خلاله بباقة من أجمل الأغاني من اشعار صلاح جاهين؛ بقيادة المايسترو مازن دراز؛ منها: "بالأحضان، انا هنا يابن الحلال، بانوا بانوا، حدوتة، بان عليا حبه، يا حمام البر، ليلة امبارح".

- مكتبات مصر العامة

تقدم مكتبات مصر العامة؛ برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، أكثر من 70 فعالية ثقافية متنوعة خلال كافة فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتتضمن الفعاليات: "لقاءات فكرية وندوات، مناقشة أعمل جاهين، عروض قتطفات من أعماله، أوبريت الليلة الكبيرة، استعراض رباعيات صلاح جاهين، مسابقات، ورش رسم مستوحاة من أعماله، كاريكاتير، ورش حكي، وغيرها".

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