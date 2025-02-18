محلية النواب تناقش مشكلات محافظة الدقهلية، أبرزها ضعف مياه الشرب والكهرباء

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي، عددًا من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات محافظة الدقهلية، بحضور اللواء المحافظ طارق مرزوق.

إجراءات الحجز القضائي

وتتضمن الطلبات، طلب النائب السيد الخضر جوهر، بشأن قيام الوحدتين المحليتين بقريتي بهوت، نشا - مركز نبروه محافظة الدقهلية - باتخاذ إجراءات الحجز القضائي على ثلاثة وسبعين منزلا بدعوى أن الأرض المقام عليها هذه المنازل أملاك دولة خاصة ومقيدة بسجل 8 أملاك، بالرغم من حصول أصحاب هذه المنازل على أحكام قضائية نهائية مستنفذة لطرق الطعن، وتقارير خبراء وزارة العدل بأن الأرض المقام عليها المنازل لا تتبع أملاك الدولة الخاصة، مع العلم أنها أرض برك ومستنقعات قام المواطنون بردمها وتملكها، وفقًا لأحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۷۸ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وتتضمن الطلبات أيضا، طلب النائب مجدي الأمير، بشأن: الأول، والثاني: افتقار منطقة البر الثاني - المطرية - محافظة الدقهلية - للخدمات الآتية: (صرف صحي رصف خطوط أرضي)، فضلًا عن ضعف مياه الشرب والكهرباء، على الرغم من الكثافة السكانية العالية بالمنطقة المذكورة.

وتتضمن الطلبات أيضا، طلب النائب مجدي الأمير، بشأن: الأول، والثاني: افتقار منطقة البر الثاني - المطرية - محافظة الدقهلية - للخدمات الآتية: (صرف صحي رصف خطوط أرضي)، فضلًا عن ضعف مياه الشرب والكهرباء، على الرغم من الكثافة السكانية العالية بالمنطقة المذكورة.

كما تتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود العزب بشأن سرعة إنارة الطرق الرئيسية التي تربط بين قرى مركز ومدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية - للحد من الحوادث، حيث إن معظم هذه الطرق غير مستقيمة وبها العديد من الدورانات وشديدة الظلام

طرق مركزي تمي الأمديد والسنبلاوين - محافظة الدقهلية

وكذلك تتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن إدراج طرق مركزي تمي الأمديد والسنبلاوين - محافظة الدقهلية - بالخطة الاستثمارية لرصف الطرق، نظرًا لعدم صلاحيتها، ومنها: طريق القطار الفرنساوي، طريق صدقا - المعالوة بمركز تمي الامديد، وطريق السنبلاوين - أبو الصير - صدقا (طريق البوهية)، وطريق المقاطعة - الحجايزة، وطريق الفراوي مرورًا بالبلامون - السقالة، فضلًا عن استكمال طريق طنبول - قرقيرة بمركز السنبلاوين.

وتتضمن الطلبات، طلب النائب محمد نجيب خالد بشان تأخر تنفيذ أعمال إنشاء الطريق الدائري حول مدينة منية النصر محافظة الدقهلية - من أمام الدراكسة حتى كوبري الطهرى مرورًا بميت تمامة والبجلات بطول 5 كم بالرغم من قيام المحافظة والطرق والتخطيط بإجراء المعاينات اللازمة لذلك منذ ثلاث سنوات.

وتضم أيضا، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب خالد الحداد، بشأن،

الأول: وجود بعض المساجد والزوايا التي أقيمت بالمخالفة على البر الأيسر للبحر الصغير، والتي تعوق تنفيذ أعمال مشروع إنشاء ممشى وحائط ساند للبر الأيسر من البحر الصغير بهدف توسعة الطريق، مع العلم أنه يوجد العديد من المساجد والزوايا البديلة بالمنطقة، فضلًا عن تنفيذ توسعة الطريق المنصورة مرورًا من مركز دكرنس حتى دائري الجمالية مرورًا بمنية النصر - محافظة الدقهلية.

الثاني: إدراج مشروع انشاء كورنيش وممشى لأهل منية النصر البحر الصغير من بوابة الدراكسة حتى نهاية شارع السكة الحديد القديمة، فضلًا عن توسعة الطريق حيث إنه مدرج أعمال ازدواج طريق البحر الصغير من دكرنس حتى الطاهري وطريق النزل منية النصر.

الثالث: تأخر تنفيذ التوصيات المتعاقبة والصادرة عن لجنة الإدارة المحلية لاستكمال أعمال تغطية ترعة ميت طاهر وانشاء المحور المروري الذي يربط منية النصر محافظة الدقهلية - بالزرقا محافظة دمياط، مرورًا بمنية النصر - ميت طاهر - ميت تمامة - البجلات - ليصبح فرعًا مع الطريق الشرقي المنصورة - دمياط.

استكمال رصف الطرق

وكذلك تضم، طلب النائب أسامة محمد عبد العاطي، بشأن عدم استكمال تنفيذ أعمال رصف الطريق الواصل بين قرية تلبانة - مركز المنصورة، وقرية ظفر - مركز تمي الأمديد وحتى قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد - محافظة الدقهلية - الذي يمر بجوار المصرف النظامي، وتم رصف بعض القطاعات منه.

وتضم طلب النائبة مرفت عازر، بشأن تأخر أعمال صيانة ثلاثة كباري تعد مداخل رئيسية لقري كفر الشراقوة المعصرة - ميت العز مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، حيث انها مغلقة منذ أكثر من ثلاثة شهور، الأمر الذي زاد عبئًا على المواطنين لقطعهم مسافات أطول.

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