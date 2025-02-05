يترقب العديد من أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي من المتوقع أن تشمل زيادة جديدة في قيمة المعاشات بدءًا من شهر مارس المقبل وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة.

تفاصيل الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات

وفقًا للتصريحات الرسمية، فإن الحكومة تعتزم الإعلان عن زيادة جديدة في معاشات الفئات المستحقة خلال شهر مارس المقبل وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي ينص على زيادة دورية في قيمة المعاشات لمواكبة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن المقرر أن تكون هذه الزيادة جزءًا من حزمة حماية اجتماعية جديدة، سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة وتأتي هذه الخطوة بعد آخر زيادة تم الإعلان عنها في مارس 2024، حيث قررت الحكومة تبكير صرف الزيادة المقررة من يوليو إلى مارس بنسبة 15% من قيمة المعاش المستحق.

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل، فيتو

موعد الزيادة القادمة لأصحاب المعاشات

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، فإن الزيادة الرسمية القادمة لـ أصحاب المعاشات مقررة في يوليو 2025، بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، وم ع ذلك، فإن الحكومة قد تتدخل لتبكير هذه الزيادة أو تعديل نسبتها وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وتفاصيل الصرف من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الضغط هــنــا.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار "الاستعلام عن قيمة المعاش".

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على "عرض التفاصيل" للحصول على المعلومات.

أماكن صرف المعاشات

يتاح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من عدة جهات، بما في ذلك:

ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد.

منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

المحافظ الإلكترونية.

تعديلات على الحدود الدنيا والقصوى للأجور

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تعديلات جديدة على الحدود الدنيا والقصوى لأجور الاشتراك التأميني، والتي ستطبق اعتبارًا من يناير 2025. حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بينما سيتم رفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

وستترتب على هذه التعديلات زيادة في الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

تسهيلات لأصحاب الأعمال

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني (أسطوانة مدمجة أو فلاش ميموري) بدءًا من يناير 2025، وذلك لتسهيل عملية تعديل الأجور والتأمينات للموظفين.

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