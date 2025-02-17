الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

قرار جديد من النيابة ضد تاجر أسلحة بتهمة غسل 27 مليون جنيه

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة تاجر أسلحة نارية بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية)  بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت أعمال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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