الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمود الليثي يكشف حقيقة تقديمه برنامج أدعية في رمضان 2025

محمود الليثي، فيتو
محمود الليثي، فيتو

أعلنت شاشة هي خريطة برامجها خلال  شهر رمضان المبارك لعام 2025، ومن ضمنهم برنامج أدعية والذي من المفترض أن يقدمه المطرب الشعبي محمود الليثي.

 

محمود الليثي في رمضان 2025 

والغريب في الأمر، أن محمود الليثي نفى تقديمه برنامج أدعية في رمضان رغم إعلان القناة، وقال في تصريح خاص لفيتو: “إنه لم يقدم أي برامج عبر شاشة هي خلال الشهر الكريم مطلقًا”. 

ومن ناحية أخرى كان قد طرح المطرب الشعبي محمود الليثي فيديو كليب جديدًا، بعنوان «أنا لا» بالتعاون مع مطرب المهرجانات عنبة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

 

الكليب من إخراج ديابلو، ومن كلمات حسام موكا، وتوزيع بلوكة، وإنتاج أبو السيد.

 

كلمات أغنية «أنا لا» لـ محمود الليثي وعنبة

 وتقول كلمات الأغنية: “أنا أكرف أنت تحن، أنا أرمي وأنت تلم، عفريت وبقلب جن، بلاش تعملي مهم، طب واللي خلقك وخلقني، تراب بلدكوا بيعشقني، مكتولبي جدع في بطقتي، تعديني تزعل وقتي، لو أنت نفسك في محاولة، طب يلا بينا نعمل جولة، متجيش في زيط، واعقل يا عبيط، بطولي أنا عامل دولة، أنا جيت يا بابا”.

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