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اقتصاد

تغيرات جديدة في أسعار زيوت سيارات موبيل خلال شهر فبراير

زيوت السيارات
زيوت السيارات

زيوت السيارات.. أعلنت شركة "إكسون موبيل" لزيوت السيارات عن تغييرات جديدة في أسعار الزيوت والشحوم والمنتجات الخاصة بمركبات الملاكي والنقل، وذلك خلال شهر فبراير الجاري.


أسعار زيوت محركات البنزين من إكسون موبيل خلال شهر فبراير 
 

ووفقا لما نشرته شركة زيوت موبيل للسيارات، أسعار  زيوت محركات البنزين، المقرر تطبيقها خلال شهر فبراير الجاري وهي شاملة ضريبة القيمة المضافة بواقع 14%. ومت المقرر العمل بها 20 فبراير 2025. 

وهي كالتالي:
 

- موبيل 1 جميع اللزوجات العبوة 1 لتر بسعر 560 جنيه و4 لتر بسعر 2060 جنيه.
 

- موبيل بي 5W40 فورميولا 1 لتر بسعر 560 جنيه و4 لتر 2060 جنيه.
 

- موبيل 10440 بسعر 380 جنيه للعبوة 1 لتر و1400 جنيه للعبوة 4 لتر. 
 

- موبيل سوبر 15W50 XHP بسعر 280 جنيه للتر و1050 جنيه للعبوة 4 لتر.
 

- موبيل متعدد اللزوجات 20W50 بسعر 150 جنيه للتر و565 جنيه للعبوة 4 لتر. 
 

- موبيل سبيشيال 20W50 بسعر 175 جنيه للتر و625 جنيه للعبوة 4 لتر. 
 

- موبيل سوبر 20W50 4T بسعر 160 جنيه للعبوة 1 لتر. 


 

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