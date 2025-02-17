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رياضة

تفاصيل جلسة أبو ريدة مع سفير كوريا الجنوبية

هاني أبوريدة مع سفير
هاني أبوريدة مع سفير كوريا الجنوبية

اتحاد الكرة، التقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، صباح اليوم، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وإيناس مظهر عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي.

وفى ختام الزيارة، تبادل أبو ريدة والسفير الكوري الجنوبي الدروع التذكارية.

وعلى صعيد آخر، أعلن اتحاد الكرة المصري، أن ادارة المسابقات بالاتحاد بدأت في تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بها أول أبريل المقبل للتواصل مع أفرع الاتحاد والأندية ومراكز الشباب التابعة للاتحاد.

مخاطبة الفروع لارسال بريدها الالكتروني

وخاطبت ادارة المسابقات جميع الأفرع والأندية ومراكز الشباب لارسال البريد الإلكتروني الخاص بها لاعتماده وارسال واستقبال جميع المكاتبات عليه بداية من أول أبريل المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد لتطوير منظومة المسابقات.

عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تعيين الدكتور عصام سراج الدين رئيسًا للقطاع التجاري بالاتحاد.

وعقد أبو ريدة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد جلسة قبل بضعة أيام مع سراج الدين، لمناقشة الأفكار وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

 

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اتحاد الكرة اتحاد المصري لكرة القدم الدكتور مصطفي عزام السفير الكوري الجنوبي المهندس هاني أبو ريدة خالد الدرندلي سفير كوريا الجنوبية في مصر

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