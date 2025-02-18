بالأسعار، تفاصيل طرح أراض خدمية للتخصيص الفوري

تواصل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح الاراضى الاستثمارية بانشطة ومساحات مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أكتوبر الجديدة ارض مساحة 7245 مترا بنشاط مخازن بسعر 3780 جنيها، وارض مخازن بمساحة 18874 مترا بسعر 3780 جنيها، وارض عمراني مختلط بمساحة 507193 مترا بسعر 4920 جنيها

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وتطرح بالمنيا الجديدة أرض طبي بمساحة 2427 مترا بسعر 9235 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1015 مترا بسعر 18210 جنيهات، أرض تجاري بمساحة 860 مترا بسعر 18210 جنيهات.

وتطرح الوزارة بمدينة ملوى الجديدة ارض تعليمي بمساحة 129654 متر بسعر 1420 جنيها.

كما تطرح بمدينة ناصر الجديدة- غرب أسيوط - أرض تجاري إداري بمساحة 2487 مترا بسعر 5000 جنيه، أرض محطة سيارات بمساحة 3984 مترا بسعر 4260 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 9802 متر بسعر 3015 جنيها.

وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض مخازن بمساحة 1025 مترا بسعر 4345 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 5110 أمتار بسعر 4345 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 2443 مترا بسعر 12830 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 770 مترا بسعر 13630 جنيها.

وتطرح في مدينة سوهاج الجديدة أرض محطة تموين سيارات بمساحة 6874 مترا بسعر 6470 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 6176 مترا بسعر 4690 جنيها.

كما تطرح بمدينة قنا الجديدة أرض ترفيهي بنظام حق انتفاع بمساحة 20878 مترا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2215 مترا بسعر 6700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 750 مترا بسعر 12680 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 3994 مترا بسعر 5445 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 1227 مترا بسعر 2195 جنيها.

كما تطرح طيبة الجديدة أرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، تجاري بمساحة 1200 متر بسعر 10105 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2039 مترا بسعر 9645 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2007 أمتار بسعر 5725 جنيها.

كما تطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1200 متر بسعر 10105 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2039 مترا بسعر 9645 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2007 أمتار بسعر 5725 جنيها.

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