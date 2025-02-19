الأربعاء 19 فبراير 2025
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عقارات

18 ألف جنيه للمتر، طرح أراضى تجاري إداري بحدائق أكتوبر

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

تواصل وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح الاراضى الاستثمارية بانشطة ومساحات مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرض تجاري بمساحة 5405 متر بسعر 20977 جنيه، وأرض تجاري إداري بمساحة 4310 متر بسعر 18290 جنيه، أرض تجاري إداري سكني بمساحة 18658 متر بسعر 16040 جنيه.

 

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وتطرح بالمنيا الجديدة أرض طبي بمساحة 2427 مترا بسعر 9235 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1015 مترا بسعر 18210 جنيهات، أرض تجاري بمساحة 860 مترا بسعر 18210 جنيهات.

وتطرح الوزارة بمدينة ملوى الجديدة ارض تعليمي بمساحة 129654 متر بسعر 1420 جنيها. 

كما تطرح بمدينة ناصر الجديدة- غرب أسيوط - أرض تجاري إداري بمساحة 2487 مترا بسعر 5000 جنيه، أرض محطة سيارات بمساحة 3984 مترا بسعر 4260 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 9802 متر بسعر 3015 جنيها.

وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض مخازن بمساحة 1025 مترا بسعر 4345 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 5110 أمتار بسعر 4345 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 2443 مترا بسعر 12830 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 770 مترا بسعر 13630 جنيها.

وتطرح في مدينة سوهاج الجديدة أرض محطة تموين سيارات بمساحة 6874 مترا بسعر 6470 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 6176 مترا بسعر 4690 جنيها.

كما تطرح بمدينة قنا الجديدة أرض ترفيهي بنظام حق انتفاع بمساحة 20878 مترا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2215 مترا بسعر 6700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 750 مترا بسعر 12680 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 3994 مترا بسعر 5445 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 1227 مترا بسعر 2195 جنيها.

 

كما تطرح طيبة الجديدة أرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، تجاري بمساحة 1200 متر بسعر 10105 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2039 مترا بسعر 9645 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2007 أمتار بسعر 5725 جنيها.

كما تطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1200 متر بسعر 10105 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2039 مترا بسعر 9645 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2007 أمتار بسعر 5725 جنيها.

 

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التخصيص الفوري للاراضى الإسكان الاراضي الاستثمارية المجتمعات العمرانية بنى سويف الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

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