الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

محامي سفاح الإسكندرية يكشف تطورات جديدة عن القضية (فيديو)

سفاح الإسكندرية،
سفاح الإسكندرية، فيتو

أكد أميران السيد عثمان، محامي سفاح الإسكندرية، أن جهات البحث عاينت جميع الشقق التي استأجرها المتهم، والتي بلغ عددها 18 شقة، موضحًا أن جميع هذه الشقق كانت في أدوار أرضية باستثناء شقة واحدة كانت في الدور الثالث.

 

هل أنكر سفاح الإسكندرية ارتكاب الجريمة؟

قضية سفاح الإسكندرية، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المتهم لم ينكر ارتكاب الجريمة، مشددًا على أن فريق الدفاع يقف مع الرأي العام ضد المتهم بهدف تحقيق العدالة، التي لن تتكشف إلا بظهور الحقائق كاملة.

 

ملابسات قضية سفاح الإسكندرية


وأشار المحامي إلى أن الرأي العام كان له دور كبير في تسليط الضوء على القضية، مؤكدًا أن الشائعات والتكهنات حول وجود جثث أخرى جاءت من تداولات الرأي العام، ما استدعى ضرورة الوصول إلى الحقيقة الكاملة لكشف ملابسات القضية.

 

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