صفحة "سفاح المعمورة" تثير الاستغراب بمنشورات دينية وحكم ومواعظ وشهادات تقدير (صور)

أثارت صفحة "سفاح المعمورة"، حالة من الاستغراب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اكتشافهم أن الصفحة مليئة بمنشورات دينية وآيات قرآنية وحكم ومواعظ، بالإضافة إلى شهادات تقدير من منظمات حقوقية.

ووفقًا للمتابعين، فإن صفحة سفاح المعمورة التي يتابعها حوالي 6600 شخص، تحتوي على شهادة من إحدى المنظمات الحقوقية المنسوبة للأمم المتحدة في جنيف، بالإضافة إلى كارنيه خاص بحقوق الإنسان.

كما تضم الصفحة صورًا للمساعدات الإنسانية التي يزعم المتهم تقديمها، إلى جانب منشورات تتضمن أدعية دينية وتفسيرًا للقرآن، بل ودروسًا في قواعد النحو واللغة العربية.

وكان آخر ما نشره سفاح المعمورة هو "دعاء الفرج"، بالإضافة إلى منشورات حول تصحيح الأخطاء عند تلاوة القرآن وتصحيح قواعد اللغة العربية.

في سياق متصل، قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهم تهمة القتل العمد لزوجته عرفيًا وموكلته ومهندس آخر، بالإضافة إلى إخفاء جثثهم بدفنهم في أرضية شقتين بالطابق الأرضي بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرقي الإسكندرية.

وكانت قوات الشرطة والبحث الجنائي قد استخرجت جثمان ثالث لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي كان يستأجرها المتهم بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

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