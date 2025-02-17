برنامج مكثف للحفر في المياه العميقة لزيادة الإنتاج بحقل ظهر

في حفل الافتتاح الرئاسي الرسمي لمصر 2025، ألقى كلاوديو ديسكالزي، كبير المسؤولين التنفيذيين لـ @TAG، خطابًا رئيسيًا مقنعًا، يعزز التزام إيني بمستقبل الطاقة في مصر والدور الحيوي للغاز في تحول الطاقة.

مع بدء إنتاج حقل غاز ظهر العملاق في مصر خلال أسابيع بعد برنامج مكثف للحفر في المياه العميقة، سلط كلاوديو ديسكالزي الضوء على استثمارات إيني الاستراتيجية في البلاد، مؤكدا الدور الحاسم للغاز الطبيعي في ضمان أمن الطاقة، والقدرة التنافسية الصناعية، وإزالة الكربون. وشدد على أهمية التعاون عبر الحدود، والابتكار التكنولوجي، وتنمية الموارد المستدامة في تشكيل مستقبل عملي ومرن للطاقة.

بصفتها واحدة من شركات الطاقة الرائدة في العالم، تظل إيني في طليعة موازنة أمن الطاقة والاستدامة، والحلول الرائدة المنخفضة الكربون، والبنية التحتية المعززة للغاز، واستثمارات الطاقة المتجددة لتلبية متطلبات المنطقة المتنامية من الطاقة.

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