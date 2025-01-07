الثلاثاء 07 يناير 2025
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ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

ميجان ماركل، فيتو
ميجان ماركل، فيتو

تنتظر ميجان ماركل بفارغ الصبر إطلاق مسلسلها الجديد على "نتفلكس"، With Love Meghan، المقرر عرضه في 15 يناير الجاري.

والمسلسل، المكون من ثمانية أجزاء، يستضيف ميجان وأصدقاءها وضيوفًا مشهورين في عقارها بـ كاليفورنيا، حيث تشارك نصائح في الطبخ وفن الضيافة.

 

إطلاق مسلسل ميجان ماركل الجديد

في إطار الترويج للسلسلة، عادت ميجان إلى "الإنستجرام" بعد غياب سبع سنوات، ونشرت المقطع الدعائي للمسلسل. ومع ذلك، واجهت انتكاسة عندما تم تقييد عمليات البحث عن الهاشتاج #WithLoveMeghanبسبب خطأ تقني. 

وبحسب موقع «ارم»، أوضحت منصة "الانستجرام" أن التقييد كان نتيجة خطأ مرتبط بإجراءات أمان تتعلق بمحتوى حساس، وتم تصحيح المشكلة بعد ردود فعل غاضبة من جمهور ميجان

 

المحتوي المصقول لا يتناسب مع الجمهور العام

يتضمن المقطع الدعائي للمسلسل لقطات لميجان وهي تعمل في حديقتها، تحضر العسل وتخبز الخبز برفقة أصدقاء مشاهير، مثل ميندي كالينج ونجمة Suits أبيغيل سبنسر. 

رغم ذلك، تعرضت ميجان لانتقادات واسعة من خبراء ومتابعين. المؤرخة الملكية تيسا دنلوب وصفت المسلسل بأنه "بعيد عن واقع معظم الناس"، معتبرة أن المحتوى المصقول لا يتناسب مع الجمهور العام. 

كما انتقد الخبير الملكي هوجو فيكرز توقيت عرض المسلسل، مشيرًا إلى أن العديد من الناس يعانون ماديًا، بينما يقدم المسلسل صورة مثالية وغير واقعية عن الحياة

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