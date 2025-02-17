استعجال التحريات عن 4 أشخاص بتهمة سرقة بطاريات شبكات المحمول بالقطامية

استعجلت نيابة القطامية، تحريات المباحث الخاصة بواقعة ٤ عناصر إجرامية تم ضبطهم أثناء محاولتهم سرقة بطاريات شبكات المحمول الخاصة بإحدى الشركات بـمنطقة القطامية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") حال محاولتهم سرقة بطاريات شبكات التقوية الخاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة القطامية.



وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين– أدوات لفك وقص المعادن).

هتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والأدوات المضبوطة لاستخدامها فى ارتكاب جرائم السرقة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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