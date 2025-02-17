الإثنين 17 فبراير 2025
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محافظات

يضم 50 عارضا لمنتجات الهاند الميد ورسم الحنة، جولة بمعرض الحرف اليدوية بقنا (فيديو)

حرف،فيتو
حرف،فيتو

اجرت فيتو بثا مباشرا داخل أحد معارض الحرف اليدوية في محافظة قنا.

ويضم المعرض حوالى ٥٠ عارضا بعدة منتجات مختلفة منها الأكلات والحلوى والمخبوزات والكروشية والاكسسورات اليدوية.

كما شملت المعروضات، مشغولات يدوية، واكسسوارات، وأعمال نحت خشبية، ومستحضرات تجميل، فوانيس رمضان، لوحات فنية زيتية، شنط، مخبوزات، مجسمات خرز، وغيرها من المنتجات التي تم صنعها يدويا بجودة عالية.

وأكد القائمين علي المعرض علي الهدف من هذه المعرض هو تثقيف الحرفيين والعارضين حول قيمة منتجاتهم الحقيقية، وتعريفهم بأهمية التصنيع العالي الجودة الذي يفتح لهم أبواب التصدير إلى أسواق جديدة.

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الحرف اليدوية قنا فوانيس رمضان محافظة قنا مشغولات يدوية مستحضرات تجميل

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