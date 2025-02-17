رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد إطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

شارك الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في احتفالية إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات وممثلي المجتمع الصناعي والهيئات الحكومية والخاصة.

وتقود جامعة جنوب الوادي التحالف في جنوب مصر، بمشاركة جامعات سوهاج، والأقصر، وأسوان، والغردقة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد بن الوليد، مدير المركز الإقليمي لتحالف وتنمية بجامعة جنوب الوادي.

تحالفات على المستويات الأكاديمية

وأشار الدكتور أحمد عكاوي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقامة تحالفات على المستويات الأكاديمية والعلمية والبحثية والصناعية.

وأضاف أنه تم الشروع في تنفيذ المبادرة عبر التحالفات الإقليمية السبعة التي أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية (استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر).

التحالفات الإقليمية بين الجامعات

وأكد عكاوي أن المبادرة تستهدف تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الأقاليم، مع التركيز على دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة. كما تهدف إلى صياغة خطط تنموية نابعة من احتياجات الأقاليم، استنادًا إلى دراسات علمية دقيقة، بحيث يمكن للحكومة تبنيها ودمجها في خطط التنمية المستدامة.

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