البترول: تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة اليومية بالقطاع قريبا

كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية "لفيتو" أن الوزارة ستعلن قريبا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمالة المقاول بالقطاع وهم عدد كبير في شركات قطاع البترول.

وأوضح المصدر أن الوزارة في انتظار الخطاب الرسمي بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قررته الدولة بمبلغ 7 آلاف جنيه، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار، والذي نص على تطبيق الحد الأدنى للأجور وخاصة بالشركات الخاصة.

يأتي ذلك ضمن توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والتي تهدف إلى الاهتمام بالعنصر البشري في شركات قطاع البترول وخاصة عمال المياومة بشركات القطاع والتي تعمل بشركات البترول بنظام مقاول التوريد وحفاظا على حقوق هذه الفئة من العمال.



اخطار شركات توريد العمالة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وأكدت مصادر أن هناك خطاب سيصل إلى وزارة البترول، وفور وصوله ستتولى الوزارة إخطار الشركات القابضة وشركات قطاع البترول، بضرورة تنفيذ القرار بشكل رسمي. ومن ثم سيتم مخاطبة شركات توريد العمال لتنفيذه.

خطوة هامة لتحسين أوضاع عمال اليومية بقطاع البترول

ويُعتبر هذا القرار خطوة حاسمة ومهمة نحو تحسين أوضاع العاملين في قطاع البترول، الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. في وقت يشهد فيه العديد من العمال في مختلف القطاعات تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار. وذلك لضمان استمرار خطة زيادة الإنتاج والتي من أهم بنودها الاهتمام بالعنصر البشري في قطاع البترول والذي يولي المهندس كريم بدوي اهتمام كبير بقطاع العاملين بشركات البترول والثروة المعدنية

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