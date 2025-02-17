هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تثار العديد من التساؤلات حول دعاء نية الصيام وهل له صيغ محددة وما حكم النية في الصيام؟

دعاء نية الصيام في رمضان هل ورد عن النبي؟





حكم النية في الصوم

ولا يصح الصوم بدون نية، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك لما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) وقالوا إن الصوم عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كالصلاة وغيرها

ولأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا، ولا يتميز الشرعي عن اللغوي إلا بالنية، فوجبت للتمييز

نية الصيام

النية في اللغة تشير إلى القصد والعزم على فعل أمر ما دون تردد، وتعني قصده، فيقال: وقد أجمع العلماء على أن النية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، فبمجرد أن ينوي الشخص بقلبه دون تلفظ فإن ذلك يكفي.

ونية الصيام تتحقق؛ بأن ينوي المسلم من ليلته صيام الغد عن أداء صيام شهر رمضان في سنته المعينة، وبذلك يتميز صيام رمضان عن غيره من الصيام، وتصح النية؛ إما بتحديد صيام اليوم، أو تحديد صيام شهر رمضان كاملا، كقول: "نويت صيام شهر رمضان"، ويتحقق بذلك صيام اليوم، أو الشهر المحدد، دعاء نية الصيام إنه تكفي نية واحدة لصوم رمضان في أول ليلة منه، ويستحب تجديد النية في كل ليلة خروجا من خلاف العلماء، والنية محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها.

وقت النية في الصوم

ويجب تبييت النية في صوم الفرض من الليل قبل طلوع الفجر، وهو مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف واختلف أهل العلم في اشتراط تجديد النية في كل يوم من رمضان على قولين:

القول الأول: يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة

ولا يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة ويجوز لمن أراد الصيام أن ينوي صيام التطوع أثناء النهار، سواء قبل الزوال أو بعده، إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر، وهذا مذهب الحنابلة، وقول عند الشافعية، وقول طائفة من السلف واختاره ابن تيمية، لعموم ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: (دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذا صائم)

هل هناك دعاء ندعو به عند بداية الصيام ؟

وليس هناك دعاء خاص بهلال رمضان بل هناك دعاء رؤية الهلال يقوله المسلم إذا رأى الهلال في أول كل شهر، وأما الدعاء كل يوم فليس هناك دعاء يدعو به المسلم عند بداية الصيام كل يوم،وإنما فقط ينوي بقلبه أنه صائم غدًا.

ويشترط في النية أن تكون في الليل، وقبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ ) رواه الترمذي (730) ولفظ النسائي (2334): ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ ). صححه الألباني في صحيح الترمذي (573).والمعنى: من لم ينو الصيام ويعزم على فعله من الليل فلا صيام له.

والنية عمل قلبي، فيعزم المسلم بقلبه أنه صائم غدًا، ولا يشرع له أن يتلفظ بها ويقول: نويت الصيام أو نحو ذلك من الألفاظ التي ابتدعها بعض الناس.

دعاء نية الصيام في رمضان هل ورد عن النبي؟

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

حول دعاء نية الصيام، أكدت الإفتاء المصرية، إنه لم يرد صيغة محددة وردت عن النبي في دعاء نية الصيام.

صيغ دعاء نية الصيام

أوضح دار الإفتاء المصرية أنه لا توجد صيغة محددة، والنية يمكن ترديدها بأي صيغة ومن بينها:

"اللهمَّ إنّي نويت أن أصوم رمضان كاملًا لوجهك الكريم إيمانًا واحتسابا، اللهمَّ تقبّله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولًا".

اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني سخطك ونقمتك، ووفقني فيه لقرآءة آياتك.

اللهم إني أسالك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

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