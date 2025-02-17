الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

اتفاقيات بين مصر وقبرص تهدف إلى تنمية اكتشافات جديدة من الغاز

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

شهد الرئيسان عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، اليوم في القاهرة في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025 توقيع أول اتفاقيتين بين البلدين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية. وتأتى الاتفاقيتان في إطار استراتيجية وزارة البترول  لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز المنتج من اكتشافات شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلي وإعادة تصديره إلى أوروبا.  

وقع الاتفاقية الأولى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، والمهندس كلاوديو ديسكالزى رئيس شركة إينى الإيطالية.
ووقع الاتفاقية الثانية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، والسيد كلاى نيف رئيس شركة شيفرون العالمية لأنشطة الاستكشاف والإنتاج.

 

تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجال الطاقة

 

وتعد الاتفاقيتان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر وقبرص في مجال الطاقة، ويمثل بداية لتطوير الاكتشافات القبرصية باستخدام التسهيلات المصرية، في حين تستمر المفاوضات لجلب المزيد من الغازات القبرصية إلى مصر.

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البترول والثروة المعدنية الطاقة والتجارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية إيجبس 2025 تجارة والصناعة جمهورية مصر العربية و شركة شيفرون العالمية كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مصر وقبرص

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