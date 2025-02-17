توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة عين شمس وإسيكس وإيست أنجليا البريطانيتين

وقعت جامعة عين شمس مذكرتي تفاهم مع جامعة إسيكس وجامعة إيست أنجلينا البريطانيتين.

وقام بالتوقيع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عصام الكردي ممثلا لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتورة ماريا فاسلي نائبة رئيس جامعة إسكس، والدكتور ستيفن ماغواير، نائب رئيس جامعة إيست أنجليا.

ويهدف التعاون إلى إنشاء فرع الجامعتين البريطانيتين داخل الحرم الجامعي الجديد لجامعة عين شمس، لتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة ومعترف بها دوليًا مع تعزيز الفرص الأكاديمية من خلال إتاحة الفرصة للطلاب في مصر والمنطقة للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا المعتمدة عالميًا إلى جانب تقديم برامج درجات مزدوجة أو مشتركة لمنح الطلاب تجربة تعليمية دولية وتعزيز التميز البحثي من خلال تطوير مبادرات بحثية مشتركة لمعالجة التحديات العالمية والإقليمية وإنشاء مراكز بحثية مشتركة للتميز لتعزيز الابتكار والدراسات متعددة التخصصات.

أيضا سيساهم التعاون فى تطوير هيئة التدريس والموظفين وتوفير فرص متقدمة لتدريب وتطوير أعضاء هيئة التدريس والموظفين وبرامج التبادل الأكاديمي وتعزيز الخبرات الأكاديمية وأساليب التدريس من خلال التعاون في العملية التعليمية بالإضافة لدوره فى إثراء تجربة الطلاب والتنقل الأكاديمي وتطوير البنية التحتية والموارد وبناء بيئات أكاديمية مستدامة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية مما سيساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي المتميز إلى جانب تعزيز فرص الوصول إلى تعليم جامعي عالمي المستوى في مصر.

وحضر مراسم التوقيع جاريث بيلي، السفير البريطاني بالقاهرة، مصطفى رفعت أمين المجلس الاعلي للجامعات، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور كمال عبيد مدير إدارة التعاون الدولي.

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