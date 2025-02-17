الإثنين 17 فبراير 2025
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اقتصاد

علاء الوكيل: معرض جلفود دبي فرصة ذهبية لمصر لبناء شراكات استراتيجية

علاء الوكيل
علاء الوكيل

قال المهندس علاء الوكيل، رئيس لجنة المعارض في المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية يشهد نموًا متسارعًا، ويبرز معرض جلفود 2025 المقام في دبي خلال الفترة من 17  لـ 21  فبراير الجاري، هذا النمو من خلال مشاركة أكثر من 140 شركة مصرية، وهذا الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة في قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في كافة الأسواق العالمية.
وأكد الوكيل،  ان قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التي نجحت في تحقيق رقم قياسي في الصادرات العام الماضي وأيضا في معدلات نموها التصديرية لتسجل 6.1 مليار دولار في عام 2024  رغم التحديات الكثيرة التي تواجهه.

كما أكد  أنهم هذا العام يستهدفون الوصول بالصادرات لأكثر من 7 مليارات دولار.

وأوضح علاء الوكيل إن المشاركة في المعارض فرصة ممتازة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية المصرية خاصة أن gulfood يشارك به أكثر من5500  شركة من أكثر من 129 دولة والذي يعتبر منصة حيوية لعرض منتجات الشركات المصرية حيث يجذب المعرض آلاف من المستوردين على مستوى العالم، مما يساعد في تكوين شراكات استراتيجية مع المستوردين الدوليين، وبالتالي يساهم بشكل مباشر في زيادة صادراتنا الغذائية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للأغذية عالية الجودة.

وأكد  أن البعثات التجارية التى نظمها المجلس مؤخرًا حققت نجاحًا ملحوظًا خاصة في العراق وسيكون لمصر فرصًا واعدة في العراق العام الجاري.

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