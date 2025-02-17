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أخبار مصر

وزير العمل: 200 ألف جنيه تعويض لأسرة ضحية حادث محور روض الفرج و20 ألفا لكل مصاب

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

 وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، ومديرية العمل بالجيزة بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تصادم اليوم لميكروباص، وسيارة أجرة أعلى محور روض الفرج، حيث لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، ونقلوا إلى المستشفى، وطبقا للمعلومات الأولية عن الحادث تبين أنهم عمال لدى إحدى شركات المقاولات بالجيزة، ويعملون في مهنة مبيض محارة.

كما وجه الوزير بسرعة جمع كافة المعلومات عن الحادث، وإعداد الضحايا لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل  متوفى، و 20 ألف جنيه لكل مصاب.. وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسرة المتوفى، ودعا بسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد أن حماية ودعم العمالة غير المنتظمة هدف أساسي من أهداف الوزارة بتوجيه مباشر من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجه فريق من مديري مديرية العمل بالجيزة برئاسة محمد رمضان، إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين ومتابعة الحادث..

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