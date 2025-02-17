مطالبات بالشيوخ بمساعدة المصانع المتعثرة والتوسع فى التصنيع الزراعى

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مطالبات من عدد من أعضاء المجلس، بأهمية حصر دقيق للمصانع المتعثرة، والعمل على مساعدتها، والتوسع فى التصنيع الزراعى باعتباره من الصناعات كثيفة العمالة وتتوافر لها مواد خام محلية.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلى

طالب النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بضرورة حصر المصانع المتعثرة، ومعرفة عددها.

وأضاف خلال مناقشة طلب مناقشة حول المصانع المتعثرة:" نحتاج أيضا إلى أن نفهم تصنيف هذه المصانع، لأننا دائما نعمم، فكلمة دعم الصناعة مثلا يندرج تحتها آلاف الحاجات، فتكون المحصلة لدعم أي قطاع تخرج أرقام كبيرة جدا فلا نستطيع أن نستمر في دعمها ".



وحول تصنيع السيارت في مصر تابع "الخولي": " لا يوجد لدينا مكون محلي للدخول في تصنيع السيارات، يعنى أصنع زجاج وكراسي في السيارة وأقول أنا كده بصنع وبصدر، لأ أنا مش بصنع، ومفيش تصدير سيارات".

التركيز على التصنيع الزراعى وربط الصناعة بمشروع حياة كريمة

فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الصناعة لاسيما فى الوقت الحالى، فى ظل مواجهة التحديات الحالية.

وقال الجبلى،: نحتاج أمرين أساسيين فى الصناعة، وهما أن أن يكون هناك صناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل، وأن تكون مدخلات الإنتاج من المكون المحلى، مضيفا، وهذان الأمران يتحققان فى مجال التصنيع الزراعى، أو الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل صناعات النسيج والملابس، بالإضافة إلى صناعات الغذاء، حيث تتوافر مكونات الإنتاج من الزراعة، كما أنها تتميز بأنها صناعات كثيفة العمالة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ذلك الأمر يدعونا لتحديد نوعية الصناعات التى نحتاج إليها، وتقلل من نسبة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك تزيد من حجم التصدير.

ودعا الجبلى،: إلى التركيز على مجال التصنيع الزراعى وربطه بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية ربط الزراعة بالصناعة، بحيث يكون ذلك مدخل رئيسيى فى تحقيق ما نستهدفه البلاد من تنمية وكذلك يتم ربطه بالمشروعات القومية، مثل مشروع حياة كريمة.

وأوضح أن مشروع حياة كريمة، يستهدف تقديم خدمات كاملة للمواطنين فى مختلف مجالات الصحة والتعليم والطرق والمياه والصرف وغيرها، ويمكننا إضافة المجال الصناعى، ليكون ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز، من خلال تسهيلات إنشاء الصناعات بها، لتحقق موارد مالية للمواطنين بتلك المناطق وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالتالى تحقيق الهدف من حياة كريمة.

إنشاء جمعية مستثمرين فى كل منطقة صناعية

فيما طالب النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، بإنشاء جمعية مستثمرين فى كل منطقة صناعية لتراعى القدرة على التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية وتسهيل خدمات المستثمرين.



وقال وهبة،: لايوجد صناعة بدون أرض ومواد خام ومرافق، والدولة قامت بإنشاء عدد من المدن الصناعية خلال الفترة السابقة وعملنا 16 منطقة صناعية وأغلبها فى الصعيد، ولكن بعد تلك التجمعات مازال هناك كثير من المشكلات ليست مع وزارة الصناعة فقط، الأمر الذى يتطلب إنشاء تلك الجمعيات.



وحول ملف السيارات الكهربائية، أضاف النائب أن الرئيس السيسى سبق وطالب بتوفير عوامنل النجاح للسيارات الكهربائية، ولكن المشكلات الحالية تتمثل فى أماكن الشحن، نظرا لعدم وجود إقبال على عمل تلك المحطات، بسبب ضعف المردود، داعيا لحل تلك المشكلة، من خلال إعداد تشريع جديد للسيارات الكهربائية

إعداد استراتيجية جديدة معتمدة لمواجهة المصانع المتعثرة

كما طالب بإعداد استراتيجية جديدة معتمدة لمواجهة المصانع المتعثرة، لاترتبط بشخص أو فرد معين، وإنما تكون استراتيجية شاملة وكاملة.

تحديات الصناعة والمشروعات الصناعية في مصر

ووجه النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تساؤل للحكومة والجهات المعنية بقطاع الصناعة حول مصير الدراسة البرلمانية المقدمة من مجلس الشيوخ قبل عامين بشأن معوقات وتحديات الصناعة والمشروعات الصناعية في مصر، حيث تم مناقشة هذه الدراسة في فبراير 2023 وباستضافة مشاكل وتحديات الصناعة في مصر وانتهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والمالية بمجلس الشيوخ إلى توصيات غاية في الأهمية.

وسأل عبدالعزيز موجهًا سؤاله لممثلي وزارة الصناعة بالجلسة: هل التقرير وصل لهيئة التنمية الصناعية؟ هل قرأتم التقرير بشأن مشاكل العمال بالمناطق الصناعة والاستعانة بخريجي المدارس الصناعية في المشروعات الصناعية؟

واستكمل عبدالعزيز: أن مجلس الشيوخ قدم حزمة من التوصيات في فبراير 2023، هل الوزارة عملت بهذه التوصيات؟ مع العلم أن الصناعة في مصر تشكل حوالي 20% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة، فيما يحقق القطاع الخاص 78% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة.

اغتيال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والريف

وحذر النائب من اغتيال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والريف، رغم أن هذه القطاعات الصغيرة تؤدي للمنتج الكبير في النهاية، ولابد من الاهتمام بها لا إهمالها.

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